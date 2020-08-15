«Авангард» разгромил «Динамо» в контрольном матче

Субботняя встреча в подмосковном Новогорске завершилась со счетом 7:2 (5:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе «Авангарда» дубль сделал Егор Чинахов (8-я и 14-я минуты), еще по одной шайбе забросили Александр Яремчук (9), Сергей Шумаков (15), Кирилл Семенов (18), Сергей Толчинский (28) и Оливер Каски (43). У «Динамо» дубль оформил Оскар Линдберг (13, 57).