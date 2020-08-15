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16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» разгромил «Динамо» в контрольном матче

Омский «Авангард» одержал победу над московским «Динамо» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя встреча в подмосковном Новогорске завершилась со счетом 7:2 (5:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе «Авангарда» дубль сделал Егор Чинахов (8-я и 14-я минуты), еще по одной шайбе забросили Александр Яремчук (9), Сергей Шумаков (15), Кирилл Семенов (18), Сергей Толчинский (28) и Оливер Каски (43). У «Динамо» дубль оформил Оскар Линдберг (13, 57).

По договоренности команд по завершении основного времени матча хоккеисты провели еще 5 минут овертайма и серию буллитов. В овертайме команды забросили по одной шайбе, в серии буллитов «Авангард» оказался сильнее — 2:0.

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