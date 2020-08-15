Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Гомель» в товарищеской встрече

Стоит отдать должное соперникам «зубров», которые не стушевались и дали настоящий бой статусным соперникам из КХЛ. Более того, на 15-й минуте встречи столичные хоккеисты оказались в роли отыгрывающихся. Метким броском счет открыл Александр Скоренов. Минчане искали подходы к воротам соперников, нагнетали обстановку, но гомельские хоккеисты держали удар. На 27-й минуте Александр Скоренов оформил дубль.

Вторая пропущенная шайба послужила для «зубров» сигналом к активизации действий, и в третьем периоде динамовцы всерьез взялись за дело. На 46-й минуте отличился Алексей Протас. Затем «зубры» смогли окончательно взять нити игры в свои руки и не только сравняли счет, но и вышли вперед. Две шайбы, в том числе и оказавшуюся победной, записал на свой счет Александр Коголев.