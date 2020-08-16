Хоккеисты «Витязя» по буллитам обыграли «Кунльунь» в товарищеском матче

Встреча в Подольске завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Витязя» забросили Джастин Дэнфорт (25-я минута), Александр Семин (53) и Егор Воронков (60). У «Куньлуня» отличились Иван Николишин (54), Алексей Кручинин (57) и Андрей Максимов (59). В серии буллитов решающий бросок реализовал Святослав Гребенщиков.