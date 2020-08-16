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16 августа, источник: Vesti.kz

Хоккеист со 132 матчами в КХЛ покинул казахстанский клуб

Российский вратарь Владимир Сохатский покинул «Сарыарку» после ухода карагандинского клуба из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в чемпионат Казахстана.

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Карьеру 30-летний Сохатский продолжит в «Югре». В «Сарыарку» он перешел в мае и не успел провести ни одной игры.

В прошлом сезоне Сохатский выступал за «Торос», за который провел 42 матча в регулярном чемпионате ВХЛ и семь игр в плей-офф. В КХЛ Сохатский с 2013 по 2019 год выступал за «Салават Юлаев» и «Автомобилист» — всего в лиге на его счету 132 матча.

Напомним, что вместе с «Сарыаркой» ВХЛ покинули усть-каменогорское «Торпедо» и столичный «Номад» — фарм-клуб «Барыса». Клубы не смогут играть в российской лиге из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

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