Хоккеист со 132 матчами в КХЛ покинул казахстанский клуб

Карьеру 30-летний Сохатский продолжит в «Югре». В «Сарыарку» он перешел в мае и не успел провести ни одной игры.

В прошлом сезоне Сохатский выступал за «Торос», за который провел 42 матча в регулярном чемпионате ВХЛ и семь игр в плей-офф. В КХЛ Сохатский с 2013 по 2019 год выступал за «Салават Юлаев» и «Автомобилист» — всего в лиге на его счету 132 матча.