Хоккеист со 132 матчами в КХЛ покинул казахстанский клуб
Российский вратарь Владимир Сохатский покинул «Сарыарку» после ухода карагандинского клуба из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в чемпионат Казахстана.
Российский вратарь Владимир Сохатский покинул «Сарыарку» после ухода карагандинского клуба из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в чемпионат Казахстана.
Карьеру 30-летний Сохатский продолжит в «Югре». В «Сарыарку» он перешел в мае и не успел провести ни одной игры.
В прошлом сезоне Сохатский выступал за «Торос», за который провел 42 матча в регулярном чемпионате ВХЛ и семь игр в
Напомним, что вместе с «Сарыаркой» ВХЛ покинули