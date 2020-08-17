«Играл против Ковалева и Овечкина». Новый тренер «Барыса» — о карьере в КХЛ и выходе в финал Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

36-летний Семенов доходил до финала плей-офф с подмосковным «Атлантом» в сезоне-2010/2011, а с «Барысом» в семи розыгрышах КХЛ провел 367 матчей и набрал 49 (5+44) очков. На новой должности Семенов будет заниматься подготовкой защитников, а беседа с ним состоялась до старта тренировочного лагеря столичного клуба.

— Максим, почему приняли решение завершить игровую карьеру и как удалось договориться с «Барысом» о тренерской работе? Уже перестроились из игрока в тренера?

— На последнее пока затрудняюсь ответить, ведь перестроение еще идет. Тренером я пока только начинаю себя ощущать. И поскольку еще не работал с ребятами и не присутствовал ни одной тренировке, то сложно ответить на этот вопрос.

Почему решил завершить карьеру? Скажем так… Не было достойного предложения продолжить карьеру игрока. Как договорился с «Барысом»? Озвучил предложение, что готов быть тренером и открыт к любым предложениям. И «Барыс» сделал такое предложение, что меня очень порадовало.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

— О вас говорят как об игроке с высоким уровнем профессионализма и рабочей этики. В ком из хоккеистов первой команды или молодежи вы видите исполнителя, который мог бы заменить вас как на льду, так и в раздевалке?

— Да много таких игроков. Сейчас молодежь стала по-другому относиться к хоккею. Более профессионально, нежели когда я начинал свою профессиональную карьеру. Очень щепетильно относятся к подготовке к сезону и играм, ведь конкуренция довольно высокая. Каждый понимает это и держится за свое место. А выделять кого-то конкретно в данной ситуации, будучи тренером, я не хочу и не буду этого делать.

— Максим, а вы рассказывали когда-нибудь своим партнерам по команде, что такое пройти дальше второго круга и играть в финале Кубка Гагарина?

— Рассказывал. На самом деле мое сугубо личное ощущение, что самый сложный это первый раунд. Когда его проходишь, то второй дается легче, а третий — по накатанной. Я имею в виду, что первый раунд самый сложный, как физическом, так и психологическом планах.

— Кто лучший игрок за ваши семь лет в «Барысе»?

— Все по-своему хороши. Лучшего выделять… Это провокационные вопросы. Кто-то из них еще играет, а кто-то уже закончил карьеру. Много хороших ребят. В любой команде есть такие ребята, с которыми я горд, что поиграл за свою карьеру.

— Может быть, тогда пару фамилий из тех, кто завершил карьеру, чтобы никого не обижать.

— Брэндон Боченски всегда отличался высоким профессионализмом и отношением к хоккею. Кевин Даллмэн — мастер. Не зря он побил многие рекорды КХЛ, как защитник.

— Вернемся к сезону. Как правильно подготовиться команде к сезону, если временные рамки ограничены и они работали только дома?

— Все зависит от того, насколько хорошо ребята подготовились дома. Если физически ребята работали над выносливостью, то есть занимались в тренажерном зале и бегали кроссы, то в ледовые тренировки они вольются достаточно быстро. Здесь вопрос больше в отсутствии или небольшом количестве проверочных матчей, но вы правильно говорите, что сложилась такая ситуация и мы будем отталкиваться от нее.

— Что нужно знать и учитывать молодому игроку, чтобы быть уверенным и сильно выступать и после 35 лет?

— Ответственно относиться к своему телу. Я имею в виду, что нужно правильно питаться и хорошо разминаться. И верить в себя. Это самое основное.

— Лучший игровой момент в «Барысе» за семь лет?

— Сложно сказать. Все лучшие моменты связаны с нашими достижениями. Скажем, когда «Барыс» в первый раз прошел первый раунд плей-офф. И когда во второй раз прошел. Наверное, такие моменты. Они запоминаются лучше всего. Какие-то отдельные игровые эпизоды? Затрудняюсь ответить.

— Максим, а кого бы вы назвали самым сильным оппонентом в КХЛ, которому доводилось противостоять?

— Одного так сложно выделить. Мне довелось поиграть в двух локаутах. Разные были люди. Успел поиграть и против Алексея Ковалева (сейчас главный тренер «Куньлуня» — Vesti.kz). Были и Дэни Хитли, и Венсан Лекавалье. Но это было очень давно, правда. И против Александра Овечкина играл, когда мы уже были достаточно взрослыми, и против Евгения Малкина.

Очень много нападающих, и каждый очень силен в каком-то компоненте. Кто-то силен в обводке, а кто-то — в игре перед воротами. Другой физически очень сильный. Поэтому, кого-то одного выделить сложно, но я рад, что мне удалось поиграть против звезд мирового уровня. И в КХЛ, и на чемпионатах мира.