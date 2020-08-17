«Играл против Ковалева и Овечкина». Новый тренер «Барыса» — о карьере в КХЛ и выходе в финал Кубка Гагарина

36-летний Семенов доходил до финала
— Максим, почему приняли решение завершить игровую карьеру и как удалось договориться с «Барысом» о тренерской работе? Уже перестроились из игрока в тренера?
— На последнее пока затрудняюсь ответить, ведь перестроение еще идет. Тренером я пока только начинаю себя ощущать. И поскольку еще не работал с ребятами и не присутствовал ни одной тренировке, то сложно ответить на этот вопрос.
Почему решил завершить карьеру? Скажем так… Не было достойного предложения продолжить карьеру игрока. Как договорился с «Барысом»? Озвучил предложение, что готов быть тренером и открыт к любым предложениям. И «Барыс» сделал такое предложение, что меня очень порадовало.
— О вас говорят как об игроке с высоким уровнем профессионализма и рабочей этики. В ком из хоккеистов первой команды или молодежи вы видите исполнителя, который мог бы заменить вас как на льду, так и в раздевалке?
— Да много таких игроков. Сейчас молодежь стала
— Максим, а вы рассказывали
— Рассказывал. На самом деле мое сугубо личное ощущение, что самый сложный это первый раунд. Когда его проходишь, то второй дается легче, а третий — по накатанной. Я имею в виду, что первый раунд самый сложный, как физическом, так и психологическом планах.
— Кто лучший игрок за ваши семь лет в «Барысе»?
— Все
— Может быть, тогда пару фамилий из тех, кто завершил карьеру, чтобы никого не обижать.
— Брэндон Боченски всегда отличался высоким профессионализмом и отношением к хоккею. Кевин Даллмэн — мастер. Не зря он побил многие рекорды КХЛ, как защитник.
— Вернемся к сезону. Как правильно подготовиться команде к сезону, если временные рамки ограничены и они работали только дома?
— Все зависит от того, насколько хорошо ребята подготовились дома. Если физически ребята работали над выносливостью, то есть занимались в тренажерном зале и бегали кроссы, то в ледовые тренировки они вольются достаточно быстро. Здесь вопрос больше в отсутствии или небольшом количестве проверочных матчей, но вы правильно говорите, что сложилась такая ситуация и мы будем отталкиваться от нее.
— Что нужно знать и учитывать молодому игроку, чтобы быть уверенным и сильно выступать и после 35 лет?
— Ответственно относиться к своему телу. Я имею в виду, что нужно правильно питаться и хорошо разминаться. И верить в себя. Это самое основное.
— Лучший игровой момент в «Барысе» за семь лет?
— Сложно сказать. Все лучшие моменты связаны с нашими достижениями. Скажем, когда «Барыс» в первый раз прошел первый раунд
— Максим, а кого бы вы назвали самым сильным оппонентом в КХЛ, которому доводилось противостоять?
— Одного так сложно выделить. Мне довелось поиграть в двух локаутах. Разные были люди. Успел поиграть и против Алексея Ковалева (сейчас главный тренер «Куньлуня» — Vesti.kz). Были и Дэни Хитли, и Венсан Лекавалье. Но это было очень давно, правда. И против Александра Овечкина играл, когда мы уже были достаточно взрослыми, и против Евгения Малкина.
Очень много нападающих, и каждый очень силен в
Напомним, регулярный сезон в КХЛ казахстанский клуб «Барыс» начнет матчем с рижским «Динамо». Также известен календарь предсезонных матчей столичной команды. «Барыс» готовится к сезону в