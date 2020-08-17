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16:37 (мск), источник: ТАСС

Знарок: ХК «Спартак» не смог осуществить ничего из задуманного на сборах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Спартака» не смогли выполнить запланированную работу на сборах из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Спартак» уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2 в своем первом товарищеском матче перед началом сезона.

Спартак (Москва)

«Конечно, беспокоит, что только 17 августа проводим первый матч, это не очень хорошо, — сказал Знарок. — Но такая ситуация во всем мире. Сборы прошли не как обычно, из того, что мы планировали, ничего не получилось. У нас есть какое-то количество ребят, которые еще не получали нагрузки».

Авангард (Омск)

«Думаю, что у нас получилась более выгодная ситуация из-за того, что игроки уже переболели. Будет непонятный сезон, мы, как и все, были не готовы. Может быть, это и хорошо, я через такое еще не проходил», — добавил главный тренер «Спартака».

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». «Спартак» первую встречу в регулярном чемпионате проведет 3 сентября в Ярославле против «Локомотива».

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