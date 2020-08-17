Знарок: ХК «Спартак» не смог осуществить ничего из задуманного на сборах

Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Спартак» уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2 в своем первом товарищеском матче перед началом сезона.

Спартак (Москва) Все о команде

«Конечно, беспокоит, что только 17 августа проводим первый матч, это не очень хорошо, — сказал Знарок. — Но такая ситуация во всем мире. Сборы прошли не как обычно, из того, что мы планировали, ничего не получилось. У нас есть какое-то количество ребят, которые еще не получали нагрузки».

Авангард (Омск) Все о команде

«Думаю, что у нас получилась более выгодная ситуация из-за того, что игроки уже переболели. Будет непонятный сезон, мы, как и все, были не готовы. Может быть, это и хорошо, я через такое еще не проходил», — добавил главный тренер «Спартака».