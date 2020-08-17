Знарок: ХК «Спартак» не смог осуществить ничего из задуманного на сборах
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Спартака» не смогли выполнить запланированную работу на сборах
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Спартака» не смогли выполнить запланированную работу на сборах
В понедельник «Спартак» уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2 в своем первом товарищеском матче перед началом сезона.
«Конечно, беспокоит, что только 17 августа проводим первый матч, это не очень хорошо, — сказал Знарок. — Но такая ситуация во всем мире. Сборы прошли не как обычно, из того, что мы планировали, ничего не получилось. У нас есть
«Думаю, что у нас получилась более выгодная ситуация
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». «Спартак» первую встречу в регулярном чемпионате проведет 3 сентября в Ярославле против «Локомотива».