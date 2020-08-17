Шведские хоккеисты присоединились к «Барысу» на сборах
Шведские легионеры «Барыса» присоединились к клубу на предсезонных сборах в
Шведские легионеры «Барыса» присоединились к клубу на предсезонных сборах в
Защитник Виктор Сведберг и нападающие Линус Виделль и Якоб Лилья прибыли в Казахстан и уже начали тренироваться с командой.
В прошлом сезоне Виделль набрал 34 (11+23) очка в 42 матчах, а Сведберг, пропустивший большую часть чемпионата
Сборы «Барыс» начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.
Новый сезон «Барыс» начнет 3 сентября гостевым матчем с рижским «Динамо», а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру — соперником станет китайский «Куньлунь», который будет базироваться в России.