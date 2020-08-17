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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

Шведские хоккеисты присоединились к «Барысу» на сборах

Шведские легионеры «Барыса» присоединились к клубу на предсезонных сборах в Нур-Султане.

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Защитник Виктор Сведберг и нападающие Линус Виделль и Якоб Лилья прибыли в Казахстан и уже начали тренироваться с командой.

В прошлом сезоне Виделль набрал 34 (11+23) очка в 42 матчах, а Сведберг, пропустивший большую часть чемпионата из-за травмы, успел отметиться тремя результативными передачами в 15 играх. В межсезонье к «Барысу» присоединился Лилья, ранее выступавший за «Коламбус» из НХЛ.

Сборы «Барыс» начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.

Новый сезон «Барыс» начнет 3 сентября гостевым матчем с рижским «Динамо», а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру — соперником станет китайский «Куньлунь», который будет базироваться в России.

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