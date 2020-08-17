Шведские хоккеисты присоединились к «Барысу» на сборах

Защитник Виктор Сведберг и нападающие Линус Виделль и Якоб Лилья прибыли в Казахстан и уже начали тренироваться с командой.

В прошлом сезоне Виделль набрал 34 (11+23) очка в 42 матчах, а Сведберг, пропустивший большую часть чемпионата из-за травмы, успел отметиться тремя результативными передачами в 15 играх. В межсезонье к «Барысу» присоединился Лилья, ранее выступавший за «Коламбус» из НХЛ.

Сборы «Барыс» начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.