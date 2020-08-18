В шаге от провала? Как «Барыс» может неприятно удивить в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Необычный сезон для «Барыса» начался в апреле, когда стало ясно, что Андрей Скабелка покидает Казахстан. Специалист из Беларуси плодотворно поработал, и ему на смену должен был приехать не менее сильный преемник. Этого не произошло. Остановились на кандидатуре казахстанца Юрия Михайлиса, который в КХЛ еще самостоятельно не работал.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

О новом наставнике было объявлено 17 июня, а первую тренировку с подопечными он провел через полтора месяца (в начале августа). Должен был начать подготовку игроков в середине июля, но вмешались коронавирус с карантином и хоккеисты готовились самостоятельно. А в первых командных занятиях участвовали молодые игроки и некоторые опытные исполнители, которые проживают в Казахстане.



12—13 августа к команде присоединились североамериканские игроки, и только накануне, 17 августа, к занятиям приступили шведские хоккеисты. В пресс-службе столичной команды подтвердили, что они — последние из основного состава, с кем у «Барыса» подписан контракт, и больше никого не ждут. Осталось только выяснить, чем завершится эпопея с Дастином Бойдом и возможными новичками.

О каких новичках идет речь? «Барыс» ждет ответ от канадского центрфорварда, но не исключено, что есть запасные варианты. Один-два игрока, которые точечно могут быть наиграны на ту или иную позицию в случае невзрачной игры уже подписанных исполнителей. Так было сезоном ранее, когда «Барыс» разочаровался в новичках и пригласил других исполнителей.

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До официальных игр столичной команде остаются только пять встреч, но и там уровень напряжения будет невысок — противостоять «Барысу» будут бывшие казахстанские участники Высшей хоккейной лиги. Только в последний игре с «Автомобилистом» можно ожидать, что будет соперничество, но тут нужно учесть — за пару дней до старта сезона соперники могут поберечь лидеров.

Чего же тогда ожидать? Определенного провала команды на старте сезона. Хоккеисты могут просто не успеть набрать боевую форму, а когда это произойдет, то в бой их может повести уже другой полководец. Никого не хотим оправдывать, но казахстанская команда в такой ситуации, что серия разгромных поражений выглядит реальнее, чем место даже в середине таблицы. Вряд ли «Барыс» станет угрозой в конференции, как было пару последних сезонов.