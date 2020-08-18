«Салават Юлаев» обновил логотип (ФОТО)
Как стало известно ГорОбзор. Ру, «Салават Юлаев» обновил логотип. Он уже нанесен на командную одежду.
Как стало известно ГорОбзор. Ру, «Салават Юлаев» обновил логотип. Он уже нанесен на командную одежду.
Напомним, намерение изменить логотип клуб высказал еще по ходу сезона 2018−2019 гг., когда объявил конкурс на новую эмблему.
В минувшем сезоне уфимский клуб завершил регулярный чемпионат на шестой строчке Восточной конференции, одержав победу в 29 встречах и заработав 68 очков. В первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в шести матчах.
В новом сезоне первый матч команда проведет на выезде против «Торпедо» 3 сентября. Первая домашняя игра пройдет 13 сентября с «Авангардом».