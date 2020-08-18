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14:51 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Салават Юлаев» обновил логотип (ФОТО)

Как стало известно ГорОбзор. Ру, «Салават Юлаев» обновил логотип. Он уже нанесен на командную одежду.

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Напомним, намерение изменить логотип клуб высказал еще по ходу сезона 2018−2019 гг., когда объявил конкурс на новую эмблему.

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В минувшем сезоне уфимский клуб завершил регулярный чемпионат на шестой строчке Восточной конференции, одержав победу в 29 встречах и заработав 68 очков. В первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в шести матчах.

Салават Юлаев (Уфа)

В новом сезоне первый матч команда проведет на выезде против «Торпедо» 3 сентября. Первая домашняя игра пройдет 13 сентября с «Авангардом».

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