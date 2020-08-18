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15:23 (мск), источник: Vesti.kz

Запрыгнет в последний вагон? Что останавливает экс-лидера «Барыса» от возвращения в КХЛ

Форвард сборной Казахстана и «Барыса» Дастин Бойд остается одним из последних, кто может присоединиться к команде Юрия Михайлиса перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Экс-лидер столичной команды отказывается от предложений конкурентов, но и в Нур-Султан пока не едет. Некоторые предположения о карьере игрока — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

34-летний форвард отыграл за «Барыс» восемь сезонов, а от девятого, скорее всего, откажется. Центральный нападающий — один из самых результативных игроков в истории столичного клуба в лиге, но не готов принять новое предложение от «Барыса». Причины? Их несколько.

В первую очередь, это вызов. Есть ли азарт у опытного игрока, который уже показал, что неопределенность с решением — не в сумме вознаграждения по контракту. Не забываем, что форвард уже отказался от параллельных предложений, а они вряд ли были скромнее того, что пришло от «Барыса».

Барыс (Нур-Султан)

Поэтому мотивация — это главное препятствие для приезда в Казахстан. Во-вторых, личные результаты. Вряд ли Дастин будет претендовать на роль первой скрипки, как было прежде, да и «Барыс» сейчас не так силен. Есть сомнения, что Бойд способен тащит команду на себе, но клуб заинтересован в услугах опытного исполнителя.

Умелый центральный нападающий добавил бы конкуренции на позиции, где есть Винус Виделль, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков и Кертис Волк. При необходимости в центре могут сыграть еще Дмитрий Шевченко с Романом Старченко. Пригодился бы Бойд и в сборной Казахстана, но он еще в Канаде.

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Время еще есть. До старта турнира около двух недель. «Барыс» еще не начал наигрывать состав, ведь последние легионеры только прибыли, и Бойд успел бы запрыгнуть в последний вагон. Место для него есть. Может быть, приедет 41-й номер уже по ходу сезона, если снова не помешает пандемия коронавируса, которая способна прервать турнир.

Но будем позитивнее. Итак, Бойд может приехать, если найдет мотивацию и будет уверен в безопасности своего здоровья. Он ищет не большой контракт, а только вызов, который бы его заинтересовал. Если «Барыс» сумеет все это предоставить хоккеисту, то еще сезон мы сможем увидеть Дастина в деле. Если нет, то останется только вспоминать о ББД.

Напомним, регулярный сезон в КХЛ должен стартовать 2 сентября, а «Барыс» вступит в борьбу на следующий день, 3 сентября. Предварительно команда, которая только накануне собралась в полном составе, проведет несколько контрольных игр. Первый официальный матч столичный клуб сыграет против рижского «Динамо».

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