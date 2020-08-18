Результаты тестов на коронавирус 11 представителей ХК «Сибирь» оказались положительными

Тестирование было проведено в понедельник после возвращения команды из Магнитогорска с турнира памяти Ивана Ромазана.
Имена заразившихся не сообщаются, отмечается, что все заболевшие находятся на самоизоляции и проходят лечение. В течение трех суток ожидается официальное подтверждение диагноза Роспотребнадзором.
В связи с данными обстоятельствами «Сибирь» отказалась от участия в Кубке губернатора Челябинской области, который пройдет с 23 по 27 августа в Челябинске.
Регулярный сезон КХЛ стартует 2 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс» (Казань). Новосибирцы свой первый поединок должны провести 3 сентября в гостях против омского «Авангарда».