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16:52 (мск), источник: ТАСС

Результаты тестов на коронавирус 11 представителей ХК «Сибирь» оказались положительными

ТАСС, 18 августа. Результаты тестов 11 представителей новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:27 MSK, 18.08
Инфицировано932 493+4 748
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
5.0818.08
Скончалось15 872+132
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
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77
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119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
5.0818.08
Выздоровело742 628+6 527
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
5.0818.08
Инфицировано21 956 417+207 127
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
5.0818.08
Скончалось775 706 
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
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4751
12.08
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13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
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6154
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4362
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0
5.0818.08
Выздоровело13 931 184+215 967
5.08
225127
6.08
219833
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8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
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16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
5.0818.08
Источник: РИА "Новости"

Тестирование было проведено в понедельник после возвращения команды из Магнитогорска с турнира памяти Ивана Ромазана.

Сибирь (Новосибирск)

Имена заразившихся не сообщаются, отмечается, что все заболевшие находятся на самоизоляции и проходят лечение. В течение трех суток ожидается официальное подтверждение диагноза Роспотребнадзором.

Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с данными обстоятельствами «Сибирь» отказалась от участия в Кубке губернатора Челябинской области, который пройдет с 23 по 27 августа в Челябинске.

Регулярный сезон КХЛ стартует 2 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс» (Казань). Новосибирцы свой первый поединок должны провести 3 сентября в гостях против омского «Авангарда».

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