Результаты тестов на коронавирус 11 представителей ХК «Сибирь» оказались положительными

Источник: РИА "Новости"

Тестирование было проведено в понедельник после возвращения команды из Магнитогорска с турнира памяти Ивана Ромазана.

Сибирь (Новосибирск) Все о команде

Имена заразившихся не сообщаются, отмечается, что все заболевшие находятся на самоизоляции и проходят лечение. В течение трех суток ожидается официальное подтверждение диагноза Роспотребнадзором.

В связи с данными обстоятельствами «Сибирь» отказалась от участия в Кубке губернатора Челябинской области, который пройдет с 23 по 27 августа в Челябинске.