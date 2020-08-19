Повезло с календарем? Как «Барыс» стартует в новом сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В сентябре столичной команде предстоит провести 11 встреч, и их можно поделить на три группы: с фаворитами, конкурентами и «соседями». Естественно, что разделение номинальное, ведь неясно, как будет играть сам «Барыс», сможет ли он сразу найти свою игру или по ходу турнира будет наигрывать связки.

Фавориты.

— ЦСКА (7 и 14 сентября), «Динамо» Москва (12 сентября) и «Металлург» (22 сентября);.

Конкуренты.

— «Куньлунь» (10 и 27 сентября);.

«Соседи».

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

— «Динамо» Рига (3 и 18 сентября), «Динамо» Минск (5 сентября), «Северсталь» (20 сентября) и «Витязь» (29 сентября).

«Барыс» начнет турнир выездом в Ригу, Минск и Москву, а затем сыграет четыре матча на домашнем льду (возможно, на «Барыс Арене»). Отдельно можно рассмотреть встречи с двумя московскими командами, где у «Барыса», скорее всего, будут серьезные сложности.

В других четырех играх казахстанский клуб обязан бороться за очки. Финиширует в том месяце «Барыс» матчами в России: после Магнитогорска команда Михайлиса поедет в Подмосковье и в двух из трех противостояниях должна заканчивать встречи с очками.

Ситуация выглядит неплохо, если представить, что «Барыс» может войти в сезон не в оптимальных кондициях. Даже с Андреем Скабелкой команду на старте могло штормить, а сейчас ситуация похуже. Если «Барыс» поборется за «свои» очки, то даст шанс проявить себя казахстанским тренерам.