Текущие события
Хоккей. НХЛ
19:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
23:00
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
20.08
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
20.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
43
Хоккей. НХЛ
20.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
17Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
15:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Автомобилисте» — вспышка коронавируса

Как стало известно «СЭ», у нескольких хоккеистов и члена тренерского штаба «Автомобилиста» подозрение на коронавирус.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:27 MSK, 19.08
Инфицировано937 321+4 828
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
6.0819.08
Скончалось15 989+117
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
6.0819.08
Выздоровело749 423+6 795
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
6.0819.08
Инфицировано22 179 934+261 014
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
6.0819.08
Скончалось781 932+7 163
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
6.0819.08
Выздоровело14 146 582+229 860
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
6.0819.08
Источник: РИА "Новости"

Уже отменен товарищеский матч против «Трактора», который планировался на завтра. Отметим, что «Автомобилист» должен принять участие в Кубке губернатора Челябинской области. Ранее с турнира снялась «Сибирь», в которой 11 заболевших коронавирусом. Новосибирский клуб вместе с «Автомобилистом» принимал участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске.

Автомобилист (Екатеринбург)

Победителем Мемориала Ромазана-2020 стала «Сибирь».

Читайте также
 Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову
Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут ли Федуна
Овечкин спас «Вашингтон» от вылета из плей-офф, оформив дубль
Левандовски и Мюллер мчат к трофею: чего ждать от полуфинала ЛЧ
ПСЖ стал автором одного из антирекордов Лиги чемпионов
Неймар рискует пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками
Футбольная Лига наций не будет отменена, турнир состоится
«Спартак» играет с «Уфой» в РПЛ (трансляция)
«Локомотив» встречается с «Уралом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь