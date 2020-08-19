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16:23 (мск), источник: ТАСС

Крикунов: Хоккеист «Динамо» Яшкин приступит к тренировкам 20 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Лучший снайпер московского «Динамо» в регулярном чемпионате сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Яшкин приступит к тренировкам 20 августа. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

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Источник: РИА "Новости"

В среду «Динамо» в товарищеском матче обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 3:1. Нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов, Вячеслав Кулемин, а также вратари Иван Бочаров и Александр Еременко пропустили все три контрольные встречи команды перед стартом регулярного чемпионата. Во вторник пресс-служба «Динамо» сообщила, что Кагарлицкий и Шипачев вернулись к тренировкам с командой.

«Кулемин вернется в строй после 20 августа, Яшкин тоже завтра будет на работе», — сказал Крикунов.

В трех предсезонных матчах семь из девяти шайб «Динамо» забросили нападающие звена Тему Пулккинен — Оскар Линдберг — Владимир Брюквин. «Сегодня особенно поначалу игра не получалась, потом потихоньку раскатилась, забило опять только наше первое звено. Эти ребята поопытнее, посильнее, думаю, что это заслуга их как сочетания, они выделяются. Брюквина поставили посмотреть с Линдбергом и Пулккиненом, у них сразу пошла игра, поэтому пока не хочется что-то менять, они играют в хоккей», — отметил Крикунов.

Автор победной заброшенной шайбы в ворота «Витязя» Брюквин отметил, что ждет скорейшего возвращения в строй Кагарлицкого, Шипачева и Яшкина. «Таких мастеров, конечно, не сдвинуть [из первого звена]. Без разницы, кто первый, кто второй. Хочется, чтобы ребята вернулись в строй и поскорее начали сыгрываться», — подчеркнул Брюквин.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». «Динамо» начнет регулярный чемпионат 5 сентября гостевым матчем с «Авангардом».

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