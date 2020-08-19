«Ак Барс» обыграл СКА на турнире в Казани
КАЗАНЬ, 19 авг — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли СКА из
КАЗАНЬ, 19 авг — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли СКА из
«Ак Барс» в Казани победил со счетом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0). Голы у хозяев забили Артем Галимов (6-я минута), Дмитрий Юдин (25-я), Дмитрий Воронков (50-я), Александр Бурмистров (55-я) и Михаил Фисенко (60-я). В составе СКА отличились Миро Аалтонен (3-я) и Андрей Кузьменко (15-я).
«Металлург» из Магнитогорска в первом матче дня обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:4.