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21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» обыграл СКА на турнире в Казани

КАЗАНЬ, 19 авг — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли СКА из Санкт-Петербурга в рамках предсезонного турнира Кубок чемпионов.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» в Казани победил со счетом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0). Голы у хозяев забили Артем Галимов (6-я минута), Дмитрий Юдин (25-я), Дмитрий Воронков (50-я), Александр Бурмистров (55-я) и Михаил Фисенко (60-я). В составе СКА отличились Миро Аалтонен (3-я) и Андрей Кузьменко (15-я).

«Металлург» из Магнитогорска в первом матче дня обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:4.

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