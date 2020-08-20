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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Финляндии присоединился к «Барысу» на сборах

Новичок «Барыса» финский голкипер Йони Ортио присоединился к команде на предсезонных сборах в Нур-Султане.

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О подписании контракта с Ортио казахстанский клуб объявил 29 мая. Минувший сезон финн провел в швейцарском «Цюрихе», а до этого выступал в КХЛ за «Витязь» и в НХЛ за «Калгари», за который сыграл 37 матчей с 2014 по 2016 год.

Для «Барыса» Ортио стал вторым новичком в межсезонье. До этого клуб объявил о возвращении из «Ак Барса» канадского форварда Мэтта Фрэттина, который выступал в столице Казахстана с 2017 по 2019 год.

Ранее «Барыс» объявил о прибытии шведских легионеров. Защитник Виктор Сведберг и нападающие Линус Виделль и Якоб Лилья уже тренируются с командой.

Сборы «Барыс» начал в начале августа чисто казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.

Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. «Барыс» ждут встречи с рижским «Динамо» (3 сентября), минским «Динамо» (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).

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