Вратарь сборной Финляндии присоединился к «Барысу» на сборах

О подписании контракта с Ортио казахстанский клуб объявил 29 мая. Минувший сезон финн провел в швейцарском «Цюрихе», а до этого выступал в КХЛ за «Витязь» и в НХЛ за «Калгари», за который сыграл 37 матчей с 2014 по 2016 год.

Для «Барыса» Ортио стал вторым новичком в межсезонье. До этого клуб объявил о возвращении из «Ак Барса» канадского форварда Мэтта Фрэттина, который выступал в столице Казахстана с 2017 по 2019 год.

Ранее «Барыс» объявил о прибытии шведских легионеров. Защитник Виктор Сведберг и нападающие Линус Виделль и Якоб Лилья уже тренируются с командой.

Сборы «Барыс» начал в начале августа чисто казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.