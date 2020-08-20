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20 августа, источник: Vesti.kz

Игрок-открытие в «Барысе». Как форвард сборной Казахстана добился прогресса в КХЛ

Казахстанский нападающий Аркадий Шестаков дебютировал в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выступил очень уверенно. Номинальный центрфорвард «не потерялся» в игре на краю и стал одним из открытий турнира. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Шестаков ехал в команду Андрея Скабелки с опытом игр в ВХЛ и за сборную Казахстана. До дебюта в КХЛ он выдал очень продуктивный сезон в «Торпедо», набрав 36 (12+24) очков. Белорусский тренер привлек игрока, как квалифицированного исполнителя с казахстанским паспортом, а он взял и заиграл во второй атакующей тройке.

Возможно, Шестаков отказался от своей позиции, чтобы получить место в составе. Никите Михайлису и Кертису Волку нужен был третий нападающий и выбрали Аркадия. Он не так техничен, как напарники, но его умение действовать перед воротами принесло немало положительного в атаке.

Звено получилось негабаритным, но очень быстрым и дерзким. Они умело давили на соперников, набрав на троих 67 очков. Можно ожидать, что Юрий Михайлис продолжит эксперимент предшественника и попробует найти новые варианты, чтобы усилить роль это интересной тройки.

А 16 (9+7) очков, это не предел для форварда, который умеет действовать и в подыгрыше, и в завершении комбинации. Шестаков мог завершить сезон и с более серьезным результатом, но он только дебютировать в лиге, которая классом выше, чем ВХЛ. Во втором сезоне за ним уже будут следить, а это значит, что планку опускать нельзя.

Напомним, стартует «Барыс» в КХЛ выездной серией из четырех встреч, первая из которых пройдет 3 сентября в Риге. Перед официальными матчами казахстанская команда планирует провести несколько контрольных игр — 21 августа «Барыс» примет «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Первый соперник столичной команды уже объявил состав.

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