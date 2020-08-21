«Барыс» официально объявил об уходе нападающего сборной Казахстана

Форвард вернулся в систему столичного клуба этим летом и подписал однолетний контракт с «Номадом», но не успел сыграть ни одного матча в составе «кочевников».

Рахманов с 2012 по 2015 год выступал за «Барыс». Всего в КХЛ провел 130 матчей и набрал 24 (13+11) очка. В его активе — выступления в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе, Еврочеллендже и Универсиаде. Также в его карьере были «Алматы», «Иртыш», «Торпедо», «Алтай-Торпедо» и «Арлан».