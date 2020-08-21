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12:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» официально объявил об уходе нападающего сборной Казахстана

Форвард Михаил Рахманов ушел из системы «Барыса». Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.

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«По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт между хоккейным клубом “Барыс” и нападающим Михаилом Рахмановым», — говорится в сообщении.

Форвард вернулся в систему столичного клуба этим летом и подписал однолетний контракт с «Номадом», но не успел сыграть ни одного матча в составе «кочевников».

Рахманов с 2012 по 2015 год выступал за «Барыс». Всего в КХЛ провел 130 матчей и набрал 24 (13+11) очка. В его активе — выступления в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе, Еврочеллендже и Универсиаде. Также в его карьере были «Алматы», «Иртыш», «Торпедо», «Алтай-Торпедо» и «Арлан».

Ранее сообщалось, что нападающий продолжит карьеру в ХК «Сарыарка», который этот сезон проведет в чемпионате Казахстана.

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