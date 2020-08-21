«Барыс» официально объявил об уходе нападающего сборной Казахстана
Форвард Михаил Рахманов ушел из системы «Барыса». Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.
Форвард Михаил Рахманов ушел из системы «Барыса». Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.
«По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт между хоккейным клубом “Барыс” и нападающим Михаилом Рахмановым», — говорится в сообщении.
Форвард вернулся в систему столичного клуба этим летом и подписал однолетний контракт с «Номадом», но не успел сыграть ни одного матча в составе «кочевников».
Рахманов с 2012 по 2015 год выступал за «Барыс». Всего в КХЛ провел 130 матчей и набрал 24 (13+11) очка. В его активе — выступления в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе, Еврочеллендже и Универсиаде. Также в его карьере были «Алматы», «Иртыш», «Торпедо», «Алтай-Торпедо» и «Арлан».
Ранее сообщалось, что нападающий продолжит карьеру в ХК «Сарыарка», который этот сезон проведет в чемпионате Казахстана.