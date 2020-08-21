Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Даллас Старз
37
Хоккей. НХЛ
22.08
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
04
Хоккей. НХЛ
20.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
35
Хоккей. НХЛ
20.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
34
Хоккей. НХЛ
22.08
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
12:27 (мск), источник: ТАСС

Два представителя хоккейного клуба «Нефтехимик» заразились коронавирусом

ТАСС, 21 августа. Тестирование хоккеистов, тренеров и сотрудников нижнекамского «Нефтехимика» выявило два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Зараженные находятся на самоизоляции, их имена не называются. Также у ряда игроков выявлены признаки ОРЗ, 24 и 25 августа им будут проведены повторные тесты на коронавирус и на антитела.

В связи с заражением нескольких хоккеистов был отменен товарищеский матч «Нефтехимика» с самарским ЦСК ВВС.

Ранее коронавирус был обнаружен у трети состава екатеринбургского «Автомобилиста», а также у главного тренера команды Билла Питерса и 11 представителей новосибирской «Сибири». В четверг был отменен Кубок губернатора Челябинской области, все три команды должны были принять в нем участие.

Также в летнее межсезонье сообщалось о случаях заражения коронавирусом в московских «Спартаке» и ЦСКА, череповецкой «Северстали», «Сочи».

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Первый русский покер в плей-офф НХЛ. Гурьянов побил все рекорды
Овечкин без шансов вылетел из плей-офф. «Вашингтон» получил 0:4
«Бавария» заработает рекордную сумму в Лиге чемпионов
Ставки, на которые вы редко обращаете внимание (а зря)
Месси уходит из «Барселоны». Новая серия вечного сериала
Минкульт огласил запрошенную сумму на фильм про Тутберидзе
Макгрегор намекнул на возобновление карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь