Два представителя хоккейного клуба «Нефтехимик» заразились коронавирусом
ТАСС, 21 августа. Тестирование хоккеистов, тренеров и сотрудников нижнекамского «Нефтехимика» выявило два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает
ТАСС, 21 августа. Тестирование хоккеистов, тренеров и сотрудников нижнекамского «Нефтехимика» выявило два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает
Зараженные находятся на самоизоляции, их имена не называются. Также у ряда игроков выявлены признаки ОРЗ, 24 и 25 августа им будут проведены повторные тесты на коронавирус и на антитела.
В связи с заражением нескольких хоккеистов был отменен товарищеский матч «Нефтехимика» с самарским ЦСК ВВС.
Ранее коронавирус был обнаружен у трети состава екатеринбургского «Автомобилиста», а также у главного тренера команды Билла Питерса и 11 представителей новосибирской «Сибири». В четверг был отменен Кубок губернатора Челябинской области, все три команды должны были принять в нем участие.
Также в летнее межсезонье сообщалось о случаях заражения коронавирусом в московских «Спартаке» и ЦСКА, череповецкой «Северстали», «Сочи».