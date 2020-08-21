Текущие события
Хоккей. НХЛ
22.08
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Даллас Старз
37
Хоккей. НХЛ
22.08
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
04
Хоккей. НХЛ
20.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
35
Хоккей. НХЛ
20.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
34
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Спартака» уступили «Витязю» в контрольном матче

Хоккеисты московского «Спартака» проиграли подмосковному «Витязю» в товарищеском матче в рамках предсезонного тренировочного сбора.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча на льду арены «Парка легенд» в Москве завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1) в пользу «Витязя». В составе клуба из Подольска по дублю оформили Александр Дергачев (19-я и 41-я минуты) и Святослав Гребенщиков (1 и 58), также гол на счету Александра Семина (3). У «красно-белых» отличились Артем Федоров (10), Сергей Широков (39) и Лукаш Радил (55).

«Спартак» в следующем контрольном матче встретится с хабаровским «Амуром» 23 августа, а «Витязь» сыграет с московским ЦСКА 27 августа. Начало нового сезона КХЛ запланировано на 2 сентября.

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Первый русский покер в плей-офф НХЛ. Гурьянов побил все рекорды
Кокорин и «Рома» — это вообще реально? Зачем итальянцам русский
«Локомотив» хочет получить от «Милана» 20 миллионов за игрока
Ставки, на которые вы редко обращаете внимание (а зря)
Месси уходит из «Барселоны». Новая серия вечного сериала
Экс-игрок сборной Белоруссии обвинил «Зенит» в «договорняке»
Макгрегор намекнул на возобновление карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь