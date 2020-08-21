Хоккеисты «Спартака» уступили «Витязю» в контрольном матче
Хоккеисты московского «Спартака» проиграли подмосковному «Витязю» в товарищеском матче в рамках предсезонного тренировочного сбора.
Хоккеисты московского «Спартака» проиграли подмосковному «Витязю» в товарищеском матче в рамках предсезонного тренировочного сбора.
Встреча на льду арены «Парка легенд» в Москве завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1) в пользу «Витязя». В составе клуба из Подольска по дублю оформили Александр Дергачев (19-я и 41-я минуты) и Святослав Гребенщиков (1 и 58), также гол на счету Александра Семина (3). У «красно-белых» отличились Артем Федоров (10), Сергей Широков (39) и Лукаш Радил (55).
«Спартак» в следующем контрольном матче встретится с хабаровским «Амуром» 23 августа, а «Витязь» сыграет с московским ЦСКА 27 августа. Начало нового сезона КХЛ запланировано на 2 сентября.