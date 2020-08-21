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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл в первом матче под руководством нового тренера

Столичный клуб первым открыл счет.

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Источник: РИА "Новости"

Столичный «Барыс» проиграл усть-каменогорскому «Торпедо» в контрольном матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра, прошедшая сегодня, 21 августа, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане, стала для обоих клубов первой в предсезонке и завершилась со счетом 1:2 по итогам овертайма.

На шестой минуте форвард сборной Казахстана Егор Петухов вывел «Барыс» вперед. Отыграться «Торпедо» смогло во втором периоде — на 33-й минуте в большинстве забил российский нападающий Александр Мерескин, который в сезоне-2008/09 и с 2011 по 2020 год играл в КХЛ.

В итоге матч дошел до овертайма. Победу «Торпедо» принес нападающий Александр Архипов, причем шайбу засчитали лишь после видеопросмотра.

Также команды провели буллитную серию, в которой верх взял «Барыс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Прошедший матч стал дебютом казахстанца Юрия Михайлиса на посту главного тренера «Барыса». В системе клуба он работает с 2007 года.

Следующую игру «Барыс» также проведет против «Торпедо». Матч пройдет 23 августа и начнется в 13:00 по времени Нур-Султана.

27 и 29 августа «Барыс» ожидают два спарринга с «Сарыаркой». Начало — в 19:00 и 17:00 соответственно.

Сборы «Барыс» начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.

Новый сезон «Барыс» начнет 3 сентября гостевым матчем с рижским «Динамо», а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру — соперником станет китайский «Куньлунь», который будет базироваться в России.

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