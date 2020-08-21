«Барыс» проиграл в первом матче под руководством нового тренера
Столичный клуб первым открыл счет.
Столичный клуб первым открыл счет.
Столичный «Барыс» проиграл
Игра, прошедшая сегодня, 21 августа, на «Барыс-Арене» в
На шестой минуте форвард сборной Казахстана Егор Петухов вывел «Барыс» вперед. Отыграться «Торпедо» смогло во втором периоде — на 33-й минуте в большинстве забил российский нападающий Александр Мерескин, который в сезоне-2008/09 и с 2011 по 2020 год играл в КХЛ.
В итоге матч дошел до овертайма. Победу «Торпедо» принес нападающий Александр Архипов, причем шайбу засчитали лишь после видеопросмотра.
Также команды провели буллитную серию, в которой верх взял «Барыс».
Прошедший матч стал дебютом казахстанца Юрия Михайлиса на посту главного тренера «Барыса». В системе клуба он работает с 2007 года.
Следующую игру «Барыс» также проведет против «Торпедо». Матч пройдет 23 августа и начнется в 13:00 по времени
27 и 29 августа «Барыс» ожидают два спарринга с «Сарыаркой». Начало — в 19:00 и 17:00 соответственно.
Сборы «Барыс» начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.
Новый сезон «Барыс» начнет 3 сентября гостевым матчем с рижским «Динамо», а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру — соперником станет китайский «Куньлунь», который будет базироваться в России.