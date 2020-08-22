Хоккеисты «Динамо» получили бронзовые медали сезона-2019/20 чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Церемонию награждения провел президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«От имени ФХР и многих миллионов болельщиков, которые болели за вас, хочу поздравить вас с бронзовыми медалями чемпионата России. Хочу сказать огромное спасибо руководству, Аркадию Ротенбергу, тренерам и игрокам. В начале сезона вы немножко вкатывались, но потом показали настоящий динамовский хоккей. Хочу пожелать вам хорошего следующего сезона», — заявил Третьяк.

Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона и призеров турнира. ФХР распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. Чемпионом страны был признан московский ЦСКА, серебряные медали получили казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, «Динамо» стало обладателем бронзовых наград.

«Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России во второй раз, также в активе клуба 18 третьих мест в чемпионатах СССР. Бело-голубые 11 раз завоевывали золотые медали чемпионатов СССР, СНГ и России и дважды становились обладателями Кубка Гагарина. Также в активе бело-голубых три серебряные награды чемпионата России и 16 вторых мест в первенствах СССР.