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14:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» вышел в финал предсезонного турнира в Казани, победив СКА

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли СКА из Санкт-Петербурга и вышли в финал предсезонного турнира в Казани.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» победил СКА со счетом 4:3 (1:1, 3:0, 0:2). Голы у магнитогорцев забили Сергей Плотников (14-я минута), Харри Песонен (21), Богдан Потехин (27) и Артем Минулин (33). В составе СКА отличились Владимир Ткачев (7), Антон Бурдасов (44) и Лукас Бенгтссон (54).

«Металлург» в финале турнира сыграет с казанским «Ак Барсом» в воскресенье. СКА в матче за третье место встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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