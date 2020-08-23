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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вырвал победу у «Торпедо» за 80 секунд до конца и впервые выиграл с новым тренером

«Барыс» обыграл усть-каменогорское «Торпедо» в контрольном матче перед новым сезоном КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась в основное время со счетом 5:4. В составе «Барыса» дубль сделал Линус Виделль (44-я и 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Кертис Волк (20), Мэттью Фрэттин (34), Роман Старченко (55). При этом с сиреной в пустые ворота забил Антон Сагадеев, но его гол был отменен. У «Торпедо» отличились Дмитрий Гренц (23), Александр Шин (36), Дмитрий Стулов (48) и Андрей Виноградов (50).

Также этот матч запомнился двумя драками, в первой из которых поучаствовал занимающийся боксом натурализованный хоккеист «Барыса» Джесси Блэкер.

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В серии буллитов, которая прошла по договоренности команд, «Торпедо» выиграло со счетом 2:0. Причем из пяти бросков, сделанных хоккеистами «Барыса», ни один так и не смог поразить ворота голкипера сборной Казахстана Владислава Нурека.

Барыс (Нур-Султан)
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Напомним, первая встреча между командами завершилась неожиданной победой усть-каменогорского клуба со счетом 2:1.

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