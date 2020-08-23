«Барыс» вырвал победу у «Торпедо» за 80 секунд до конца и впервые выиграл с новым тренером

Игра прошла на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась в основное время со счетом 5:4. В составе «Барыса» дубль сделал Линус Виделль (44-я и 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Кертис Волк (20), Мэттью Фрэттин (34), Роман Старченко (55). При этом с сиреной в пустые ворота забил Антон Сагадеев, но его гол был отменен. У «Торпедо» отличились Дмитрий Гренц (23), Александр Шин (36), Дмитрий Стулов (48) и Андрей Виноградов (50).