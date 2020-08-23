«Барыс» вырвал победу у «Торпедо» за 80 секунд до конца и впервые выиграл с новым тренером
«Барыс» обыграл
«Барыс» обыграл
Игра прошла на «Барыс-Арене» в
Также этот матч запомнился двумя драками, в первой из которых поучаствовал занимающийся боксом натурализованный хоккеист «Барыса» Джесси Блэкер.
В серии буллитов, которая прошла по договоренности команд, «Торпедо» выиграло со счетом 2:0. Причем из пяти бросков, сделанных хоккеистами «Барыса», ни один так и не смог поразить ворота голкипера сборной Казахстана Владислава Нурека.
Напомним, первая встреча между командами завершилась неожиданной победой