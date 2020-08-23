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13:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Нужно терпеть». Тренер «Барыса» — об удалениях, драке Блэкера, легионерах и победе над «Торпедо»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после второго контрольного матча с «Торпедо» из Усть-Каменогорска перед сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о об изменениях в игре команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Столичный клуб открыл счет в матче, а победу закрепил в третьем периоде — 5:4. Дракой с соперником отметился Джесси Блэкер, а Мэтт Фрэттин получил удаление до конца матча.

— Юрий Владимирович, на сколько удалось удалось прибавить команде после первого матча?
— Сегодня мы уже получше двигались. Хорошее катание было. Много движение, много борьбы. Если взять первый матч, то мы проигрывали в единоборствах и катании. Где-то не успевали за соперником. У нас было очень много проблем. Более дисциплинировано сегодня сыграли.

Сыграли по той системе, по которой играл «Барыс». Провалов и грубых ошибок в обороне не было. За исключением того момента, когда Максим Мусоров не вывел шайбу из зоны. Там ошибка грубейшая от защитников. Ничего страшного. Молодые ребята и будут учиться на своих и чужих ошибках.

— Мы увидели в деле финского вратаря Йони Ортио. Готов ли он? Оцените его форму.
— Не знаю, как сказать по первому матчу. Где-то и волновался парень. Опять же, небольшая микротравма — палец выбил на разминке. Поэтому это не давало ему полностью раскрыться. Прошло не так много времени и возможно ему нужно адаптироваться. Привыкнуть к команде и защитникам.

Барыс (Нур-Султан)

— Вы сказали про небольшие ошибки, но первый гол команда пропустила в большинстве. Шероховатости в игре еще присутствуют…
— Да, они и будут. Команда собралась еще не полностью. Нужно время, чтобы ошибки убрать. Буквально, неделю. Европейцы приехали неделю назад, но показали, на что они способны. Нет сомнений, что они будут лидерами команды и они обязаны ими быть. Как можно чаще их выпускаем, чтобы они вошли в игру за этот короткий период. И были на лидирующих позициях.

— В большинстве вы использовали четырех нападающих — дополнительным стал Антон Сагадеев. Удовлетворила ли вас эта схема?
— Мы наигрывали на тренировках это. И с «усов» Антон забивал. Два гола он забил и здорово смотрелся. Сегодня не пошло — вернули Валерия Орехова. На Сагадеева ложится большая нагрузка, он ведь играет в меньшинстве и большинстве. Немножко разгрузили.

— Сегодня два эпизода были. В первом Джесси Блэкер подрался с игроком соперника. Во втором — фол Мэтта Фрэттина. Игровые моменты, которые сказываются на матче.
— Для хоккея это нормальное явление. Если по последнему эпизоду, то где-то Мэттью сыграл в тело. Говорят, что игрок соперника пригнулся и, наверное, зацепил его плечом. Я еще момент не смотрел. Но в конце игры нужно терпеть.

Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» стартует 3 сентября — сыграет с рижским «Динамо» на выезде. Что же касается подготовки к сезону, то у столичной команды две следующие игры с другим казахстанским клубом — «Сарыаркой» из Караганды.

Жигер Абенов

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