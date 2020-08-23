«Ак Барс» выиграл предсезонный турнир в Казани

«Ак Барс» в воскресенье обыграл «Металлург» со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2). Дубль сделал Данис Зарипов (18-я и 20-я минуты), также отличились Артем Галимов (31) и Михаил Фисенко (43). За «Металлург» забили Тэйлор Бек (37), Артем Минулин (49) и Юхо Ламмикко (55).