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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» выиграл предсезонный турнир в Казани

КАЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли предсезонный турнир в Казани, победив в финале магнитогорский «Металлург».

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«Ак Барс» в воскресенье обыграл «Металлург» со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2). Дубль сделал Данис Зарипов (18-я и 20-я минуты), также отличились Артем Галимов (31) и Михаил Фисенко (43). За «Металлург» забили Тэйлор Бек (37), Артем Минулин (49) и Юхо Ламмикко (55).

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Ак Барс (Казань)

Третье место занял «Салават Юлаев» (Уфа), который в матче за третье место был сильнее СКА из Санкт-Петербурга — 4:3, по буллитам.

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