Варианты от Михайлиса. Как новый тренер «Барыса» сыграет в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Команда Михайлиса в двух матчах забила семь голов и пропустила шесть. По матчу провели оба ведущих голкипера, но если с ними еще вопрос открыт, то система для полевых игроков уже просматривается. Новый тренер не стал серьезно отходить от прежних схем, собрав лучших исполнителей вместе.

Первая тройка.

Мэтт Фрэттин — Винус Виделль — Роман Старченко.

Опытное трио, которое должно было вести за собой команду. Три нападающих, которые знают, как забивать голы, но в матчах с «Торпедо» им не хватало сыгранности и игрового тонуса. Разный уровень готовности мешал хоккеистам напрягать соперников, но они сделали заметный шаг вперед по сравнению с первой игрой в одной связке.

Выделим один такой момент: Виделль во втором матче поборолся у борта и выдал пас на свободного Фрэттина, которые переиграл голкипера. Был и другой эпизод — Линус также из-за ворот выкатил шайбу Мэтту на ударную позицию, а канадец оказался не готов к броску. Но даже такие моменты не помешали лидерам поучаствовать в пяти из шести голевых комбинаций.

Вторая тройка.

Якоб Лилья — Кертис Волк — Никита Михайлис.

Быстрое звено, которое может дожимать тех, кто устоял перед натиском первой тройки. Интересное сочетание, в котором шведский новичок только начинает понимать, что от него требуется. В первых контрольных матчах Лилья блеснул индивидуальными действиями, но видно, что еще только адаптируется. Он даже отдал передачу, а вот Михайлис только ищет свою игру.

Первый гол забил Волк — канадец с казахстанским паспортом открыл счет во второй игре. Возможно, что тренерский штаб изменит сочетания, но вряд ли это коснется первых двух троек. Если, конечно, никто не выпадет из игры.

Потенциально Лилья с Волком и Михайлисом не должны уступать лидерам, ведь они очень креативны, но их лучший матч еще впереди.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Третья тройка.

Павел Акользин — Антон Сагадеев — Егор Петухов.

Трудовое сочетание. Игроки хорошо исполняют роли, где от них не требуется быть креативными. Они ищут свои моменты на ошибках соперников, и Петухов уже нашел такой эпизод. Как мы заметили, топ-6 форвардов у Михайлиса-старшего, может быть, уже сформировался, но в третьей и четвертой тройке нас ждет борьба за несколько мест.

Помимо выделенной нами троицы, есть еще Дмитрий Шевченко, Алихан Асетов и некоторые другие нападающие, которые хотели бы заиграть в основе. Сезон еще не стартовал, поэтому борьба будет напряженная. Вряд ли кто-то захочет оказаться вне заявки по собственной воле — это скажется на доходе. Тренировочной ссылки в ВХЛ в этом сезоне не будет.

Напомним, до старта в КХЛ столичный «Барыс» два раза встретится с «Сарыаркой» из Караганды, а пятый контрольный матч должен пройти против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Регулярный чемпионат для подопечных Михайлиса стартует 3 сентября — в Риге против «Динамо».