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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» одержал волевую победу над «Торпедо» в предсезонном турнире

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Омский «Авангард» взял верх над нижегородским «Торпедо» в матче предсезонного хоккейного турнира имени Н. Г. Пучкова.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Арсений Грицюк (25-я минута), Найт Корбэн (30), Оливер Каски (34) и Сергей Толчинский (59). У проигравших отличились Алексей Дробин (8) и Крис Уайдмэн (10).

Авангард (Омск)

«Авангард» в своем втором матче турнира сыграет с череповецкой «Северсталью» 25 августа, а «Торпедо» двумя днями позднее встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар».

Континентальная Хоккейная Лига

Начало нового сезона КХЛ запланировано на 2 сентября.

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