«Авангард» одержал волевую победу над «Торпедо» в предсезонном турнире

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Арсений Грицюк (25-я минута), Найт Корбэн (30), Оливер Каски (34) и Сергей Толчинский (59). У проигравших отличились Алексей Дробин (8) и Крис Уайдмэн (10).