«Авангард» одержал волевую победу над «Торпедо» в предсезонном турнире
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Омский «Авангард» взял верх над нижегородским «Торпедо» в матче предсезонного хоккейного турнира имени Н. Г. Пучкова.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Омский «Авангард» взял верх над нижегородским «Торпедо» в матче предсезонного хоккейного турнира имени Н. Г. Пучкова.
Встреча в
«Авангард» в своем втором матче турнира сыграет с череповецкой «Северсталью» 25 августа, а «Торпедо» двумя днями позднее встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар».
Начало нового сезона КХЛ запланировано на 2 сентября.