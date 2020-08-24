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21:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» будет проводить домашние матчи КХЛ со зрителями

Московское «Динамо» приняло решение проводить домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21 со зрителями на трибунах, однако абонементы реализовываться не будут, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» будет играть матчи со зрителями, но из-за требований правительства Москвы и Роспотребнадзора количество мест на трибунах будет ограничено. В связи с чем абонементов как таковых не будет, так как клуб в сложившихся обстоятельствах не сможет обеспечить сохранение конкретных мест на трибунах, которые владельцы абонементов занимали в прошлом сезоне, — сообщает пресс-служба «Динамо» на канале в YouTube.

Отмечается, что продажа билетов на матчи «бело-голубых» будет осуществляться в два этапа.

«Первыми купить билеты на матч смогут владельцы абонементов прошлого сезона, после чего такую возможность получат все желающие. Такая схема будет действовать до тех пор, пока не будут сняты все ограничения, введённые из-за пандемии. Как только все ограничения на посещение матчей будут сняты, владельцы абонементов прошлого сезона получат приоритетное право выкупа абонементов на свои места», — добавили в пресс-службе.

Новый сезон КХЛ начинается 2 сентября.

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