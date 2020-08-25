Пандемийный сезон. Как коронавирус повлиял на планы клубов КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Команды КХЛ вышли из отпуска в середине июля и практически сразу же появились первые неутешительные новости. 7 августа президент лиги Алексей Морозов подтвердил 53 случая заражения коронавирусом. У подавляющего большинства игроков заболевание проходило бессимптомно.

Одним из первых о наличии положительных тестов объявил московский «Спартак». После выхода из отпуска красно-белые прошли тестирование, по итогам которого были выявлены два хоккеиста и один человек из числа персонала команды с положительным анализом. Все они были немедленно изолированы в одноместные номера, а игроки с отрицательным тестом были допущены до прохождения углубленного медицинского осмотра.

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Перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске было проведено еще одно тестирование. Положительные анализы были зафиксированы у шести игроков и одного человека из числа персонала команды. Болезнь у всех проходила в легкой форме, предсезонный сбор был прерван. Главный тренер «Спартака» Олег Знарок отметил, что ничего из планируемого на сборах осуществить не удалось. Сейчас клуб проводит тренировки и продолжает подготовку к сезону.

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Похожие ситуации сложились в «Северстали», «Торпедо», «Авангарде» и ЦСКА. Морозов сообщал, что инфицированных в «Торпедо» было трое. Пресс-служба «Северстали» заявила о девяти положительных тестах. В «Авангарде» зараженными оказались 20 человек, омский коллектив даже прекратил тренировки. Одним из заболевших был Сергей Шумаков. В ЦСКА положительные тесты сдали семь хоккеистов.

Немного другая картина произошла в московском «Динамо». Команда начала подготовку к сезону на базе в Новогорске и отправилась на сборы в Нижний Новгород. Уже там хоккеисты заразились коронавирусом. Первые товарищеские матчи бело-голубых пропустили Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, а также два основных голкипера — Иван Бочаров и Александр Еременко. При этом бело-голубые планируют проводить домашние матчи КХЛ со зрителями.

Кто пока избежал проблем

Говорить однозначно том, что в остальных командах все в порядке — нельзя. Канадский журналист Рик Даливаль сообщил, что подозрение на вспышку коронавируса есть в СКА. Репортер освещает игры «Ванкувера», который задрафтовал форварда петербуржцев Василия Подколзина. В СКА назвали эту новость фейком, однако команда вернулась со сборов в Новогорске в Санкт-Петербург.

До сих пор не до конца понятна ситуация с зарубежными клубами лиги — минским и рижским «Динамо», казахстанским «Барысом», китайским «Куньлунем». Пандемия осложнила пересечение государственных границ, из-за чего команда из Пекина будет базироваться в Мытищах. Все зарубежные клубы продолжают подготовку к сезону в штатном режиме.

Отмена предсезонного турнира в Минске вызвана не коронавирусом, а ситуацией в стране. C 19 по 23 августа в нем должны были сыграть местные «Динамо» с «Юностью», а также ярославский «Локомотив» и казахстанский «Барыс». Минское «Динамо» при этом проводит товарищеские матчи с белорусскими командами.

Неизвестно о случаях заражения коронавирусом в «Локомотиве», «Салавате Юлаеве», «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге». Все четыре команды продолжают проводить товарищеские матчи и участвовать в предсезонных турнирах. В штатном режиме работает и подмосковный «Витязь».

Не все успеют подготовиться к сезону

Сложнее обстоят дела у команд, чьи игроки были заражены на предсезонных турнирах и не имеют возможности тренироваться в настоящее время. ХК «Сочи» дома выступал молодежным составом, не разглашая факт заражения игроков. Несмотря на это, организаторы подтвердили, что турнир состоится, но в другом формате. В результате хозяева провели четыре встречи с молодежной сборной России и четырежды проиграли без борьбы. В понедельник сочинцы стартовали на Турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге встречей с «Куньлунем» (1:2), где сыграли основным составом. В «Сочи» произошла и самая трагичная история межсезонья в КХЛ, 21 августа скончался администратор клуба Константин Исаков.

Кубок губернатора Челябинской области, который должен был пройти с 23 по 27 августа, отменили из-за заражений у всех участников. Пресс-служба «Трактора» сообщила, что и в составе принимающей команды есть зараженные. В «Сибири» положительные результаты оказались у 11 игроков и членов клуба. В составе «Автомобилиста» заражена треть хоккеистов команды. Как сообщил ТАСС спортивный директор екатеринбургского клуба Олег Гросс, коронавирус обнаружен у главного тренера команды Билла Питерса.

«Нефтехимик» отменил свой последний товарищеский матч из-за за положительных тестов двух членов команды. По словам исполнительного директора «Амура» Александра Филиппенко, в дальневосточном клубе заражены два игрока.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует уже 2 сентября. Это означает, что зараженные на данный момент игроки вряд ли успеют восстановиться к сезону. Говорить о переносе матчей пока рано. Представители клубов, игроки которых сдали положительные тесты, пока не комментируют ТАСС информацию о возможном требовании переноса встреч.

По словам Морозова, КХЛ разработала положение по предотвращению пандемии. Лига будет тестировать всех игроков раз в пять дней и оплатит этот процесс. В случае массового заражения в каком-либо из клубов в начале сезона встречи могут быть перенесены и сыграны во время пауз на Евротур. Если выяснится, что игроки одной из команд заразились из-за того, что не придерживались положения, то клубу будет засчитано техническое поражение.

В случае, если заразится вся команда, выступать будет ее фарм-клуб или молодежная команда. В КХЛ уверены, что при полном соблюдении регламента большого количества заражений и переносов матчей удастся избежать. Однако верится в это пока с трудом. После возобновления футбольного чемпионата России за восемь туров не были сыграны четыре матча, одна встреча была перенесена. В КХЛ же командам предстоит намного больше перелетов, что увеличит риск заражения.

Тренеры команд, где хоккеисты уже переболели коронавирусом, считают, что получат преимущество в сезоне. «Думаю, что у нас получилась более выгодная ситуация из-за того, что игроки уже переболели», — сказал Знарок журналистам после первой товарищеской встречи. Такого же мнения придерживаются наставники «Динамо» и «Авангарда» Владимир Крикунов и Боб Хартли.