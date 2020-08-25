Пандемийный сезон. Как коронавирус повлиял на планы клубов КХЛ
Рассказываем о том, как нынешняя ситуация в командах Континентальной хоккейной лиги может отразиться на проведении и результатах чемпионата.
Рассказываем о том, как нынешняя ситуация в командах Континентальной хоккейной лиги может отразиться на проведении и результатах чемпионата.
Команды КХЛ вышли из отпуска в середине июля и практически сразу же появились первые неутешительные новости. 7 августа президент лиги Алексей Морозов подтвердил 53 случая заражения коронавирусом. У подавляющего большинства игроков заболевание проходило бессимптомно.
Одним из первых о наличии положительных тестов объявил московский «Спартак». После выхода из отпуска
Перед началом
Похожие ситуации сложились в «Северстали», «Торпедо», «Авангарде» и ЦСКА. Морозов сообщал, что инфицированных в «Торпедо» было трое.
Немного другая картина произошла в московском «Динамо». Команда начала подготовку к сезону на базе в Новогорске и отправилась на сборы в Нижний Новгород. Уже там хоккеисты заразились коронавирусом. Первые товарищеские матчи
Говорить однозначно том, что в остальных командах все в порядке — нельзя. Канадский журналист Рик Даливаль сообщил, что подозрение на вспышку коронавируса есть в СКА. Репортер освещает игры «Ванкувера», который задрафтовал форварда петербуржцев Василия Подколзина. В СКА назвали эту новость фейком, однако команда вернулась со сборов в Новогорске в
Отмена предсезонного турнира в Минске вызвана не коронавирусом, а ситуацией в стране. C 19 по 23 августа в нем должны были сыграть местные «Динамо» с «Юностью», а также ярославский «Локомотив» и казахстанский «Барыс». Минское «Динамо» при этом проводит товарищеские матчи с белорусскими командами.
Неизвестно о случаях заражения коронавирусом в «Локомотиве», «Салавате Юлаеве», «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге». Все четыре команды продолжают проводить товарищеские матчи и участвовать в предсезонных турнирах. В штатном режиме работает и подмосковный «Витязь».
Сложнее обстоят дела у команд, чьи игроки были заражены на предсезонных турнирах и не имеют возможности тренироваться в настоящее время. ХК «Сочи» дома выступал молодежным составом, не разглашая факт заражения игроков. Несмотря на это, организаторы подтвердили, что турнир состоится, но в другом формате. В результате хозяева провели четыре встречи с молодежной сборной России и четырежды проиграли без борьбы. В понедельник сочинцы стартовали на Турнире имени Пучкова в
Кубок губернатора Челябинской области, который должен был пройти с 23 по 27 августа, отменили
«Нефтехимик» отменил свой последний товарищеский матч
Регулярный чемпионат КХЛ стартует уже 2 сентября. Это означает, что зараженные на данный момент игроки вряд ли успеют восстановиться к сезону. Говорить о переносе матчей пока рано. Представители клубов, игроки которых сдали положительные тесты, пока не комментируют ТАСС информацию о возможном требовании переноса встреч.
По словам Морозова, КХЛ разработала положение по предотвращению пандемии. Лига будет тестировать всех игроков раз в пять дней и оплатит этот процесс. В случае массового заражения в
В случае, если заразится вся команда, выступать будет ее
Тренеры команд, где хоккеисты уже переболели коронавирусом, считают, что получат преимущество в сезоне. «Думаю, что у нас получилась более выгодная ситуация
Артем Крук.