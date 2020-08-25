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12:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Названа зарплата самого дорогого игрока «Авангарда»

Менеджер отметил, что они стремятся сократить разрыв в зарплате игроков.

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Немного о доходах игроков омского «Авангарда» рассказал генеральный менеджер команды, Алексей Волков.

— Самый высокооплачиваемый получает 60 миллионов, — заявил он. Также менеджер уточнил, что игроки могут поссориться из-за слишком большой разницы в зарплате. Поэтому руководство клуба стремится ее сократить и выправить финансовую дисциплину.

— Зарплата может стать яблоком раздора. Когда внутри коллектива знают зарплаты друг друга, это может повлиять на отношения. Нам очень важно, чтобы финансовая дисциплина соответствовала здравому смыслу, — уточнил Волков в интервью для издания «Спорт-Эскпресс».

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