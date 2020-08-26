Ассистент из Швеции. Как использует «Барыс» форварда-новичка из НХЛ

Форвард сборной Швеции Якоб Лилья стал самым заметным новичком «Барыса» в межсезонье перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и может помочь раскрыться казахстанскому снайперу Никите Михайлису. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летний форвард приехал в Казахстан из НХЛ, где выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Американский опыт оказался не очень удачным, ведь Лилья решил вернуться в европейский турнир. Выбрал «Барыс», где есть дефицит в сильных исполнителях линии нападения. Рассчитывал он, возможно, оказаться в тройке с соотечественником Линусом Виделлем, но попал в перспективное звено.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Их трио с Кертисом Волком и Никитой Михайлисом выглядит очень интересно на бумаге. Все они умеют раздавать и забивать. Особая роль, конечно, у «десятого» номера. Он должен стать снайпером, а напарники — ассистентами. И если канадец работает в этом направлении не первый сезон, то шведский новичок может стать еще одной серьезной подмогой. В последнем своем европейском сезоне Лилья отдал 30 передач и забил 15 голов.

Пока звено себя не проявило, но, скорее всего, именно в таком сочетании они вступят в сезон КХЛ. Речь не идет о запрете бросать по воротам или каких-то других ограничениях. Лилья, как и Волк, могут помочь Михайлису еще больше раскрыть его снайперские характеристики. Когда у тебя есть два квалифицированных ассистента, то и забивать можно больше, ведь голевые моменты будут происходить чаще.

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Таким образом, «Барыс» может получить сразу два звена, которые будут очень опасны в атаке. Роли иных сочетаний немного другие, но и от них может исходить угроза. Надеемся, Михайлис с партнерами найдут игровую химию в КХЛ.

Игры для казахстанского клуба в турнире стартуют 3 сентября. Первым соперником станет рижское «Динамо». До КХЛ казахстанской команде осталось провести две контрольные игры с «Сарыаркой» из Караганды.