Хоккей вернулся в столицу: в четверг начинается Кубок мэра Москвы

Источник: РИА "Новости"

Кубок мэра проводится с 2008 года. Шесть раз победителем становилось «Динамо» (2008, 2012, 2014, 2016, 2018 и 2019 годы), четырежды — ЦСКА (2010, 2011, 2013 и 2017), дважды — «Спартак» (2009, 2015). Участниками турнира в разные годы также становились подмосковный «Атлант» и московские «Крылья Советов».

В первый день турнира пройдут матчи ЦСКА — «Витязь» и «Динамо» — «Спартак». В связи с эпидемиологической ситуацией каждую игру турнира смогут посетить не более 2750 зрителей, при этом в свободную продажу поступила только половина от этого количества (вторая половина распространяется по школам, иным социальным программам).

ЦСКА: жизнь «после»

Признанный чемпионом России по итогам досрочно завершенного сезона КХЛ-2019/20 ЦСКА в рамках Кубка мэра Москвы проведет свои первые контрольные матчи лета. Армейцы впервые представят зрителям обновленную команду без шести олимпийских чемпионов Ильи Сорокина, Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, Сергея Калинина, Никиты Нестерова, Алексея Марченко в составе, без Сергея Толчинского и Александра Романова, без Иржи Секача и Линдена Вея.

Заменить десяток ведущих игроков в ЦСКА должны защитники Артем Сергеев (уже играл за клуб с 2015 по 2018 год), Дмитрий Саморуков, Егор Рыков, форварды Николай Голдобин, Брэндон Лайпсик, Андрей Локтионов, Кирилл Максимов. Экс-одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтону» канадец Лайпсик пока не присоединился к команде и на Кубке мэра, как ожидается, не сыграет.

«Динамо»: усиление «огневой мощи»

Значительно менее существенно перед новым сезоном изменилось московское «Динамо». Состав «бело-голубых» пополнили всего три новичка, при этом пришедшего из СКА Дмитрия Кагарлицкого можно считать таковым лишь условно. Помимо игравшего за клуб в сезоне-2018/19 форварда в «Динамо» пришли шведский центрфорвард Оскар Линдберг и защитник Андрей Сергеев.

Покинули же «Динамо» после прошлого сезона, по итогам которого команду наградили бронзовыми медалями чемпионата России, форварды Андре Петерссон, Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Игорь Полыгалов, защитники Кирилл Лямин и Дмитрий Огурцов.

Теперь в распоряжении Владимира Крикунова сразу две ударных тройки нападения. Переболевшие Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий, к слову, впервые за лето вместе выйдут на лед именно на Кубке мэра. Отличное взаимопонимание с первых контрольных матчей показала тройка Тему Пулккинен — Оскар Линдберг — Владимир Брюквин.

«Спартак»: старые или опытные?

Остановившийся на стадии первого раунда в дебютном сезоне под руководством Олега Знарка «Спартак» заметно «перетряхнул» состав. В «красно-белых» цветах предстоящий чемпионат проведут олимпийские чемпионы Пхенчхана Сергей Широков и Андрей Зубарев. Хорошо знаком Олегу Знарку и игравший у него на московском чемпионате мира форвард Роман Любимов.

Кроме того, «Спартак» практически полностью обновил легионерский состав: вместо Тобиаса Виклунда, Патрика Херсли, Каспарса Даугавиньша, Мартиньша Карсумса в команду пришли защитник Эмиль Юсе (Швеция), форвард Лукаш Радил (Чехия, играл в «Спартаке» с 2015 по 2018 год), Мартин Бакош (Словакия), Йори Лехтеря (Финляндия).

Интересно, что средний возраст семи новобранцев «Спартака» превышает 30 лет. При этом «Спартак» еще в прошлом сезоне был одной из самых возрастных команд КХЛ (около 29 лет). «У нас нормальная, боевая команда. Я понимаю, что у нас не все 22−25-летние, но, с другой стороны, опыт необходим для того, чтобы побеждать», — считает генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов.

«Витязь»: прежние задачи

Аналогично «Спартаку» с легионерами поступил и подмосковный «Витязь». Из состава прошлого сезона в команде остался только чешский защитник Якуб Ержабек. Остальные четыре места теперь занимают: защитник Линус Хультстрем, форварды Маттиас Теденбю (оба — Швеция), Джастин Дэнфорт (Канада) и латыш Каспарс Даугавиньш.

Другими заметными новичками «Витязя», в отличие от того же ЦСКА сыгравшего за лето уже шесть контрольных матчей, стали двукратный серебряный призер молодежных чемпионатов мира Александр Дергачев, форвард Федор Малыхин и экс-защитник «Трактора» Артем Бородкин.

«У команды на предстоящий сезон задачи прежние — выход в плей-офф. В минувшем сезоне руководство поставило задачу пройти первый раунд, но не получилось. У нас задача не изменилась», — сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.