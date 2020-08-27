Форвард с опытом в НХЛ и Жайлауов. Кто сыграет против «Барыса» перед стартом в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 27 августа, столичный «Барыс» проведет контрольный матч с карагандинской «Сарыаркой», которая прежде претендовала на участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О трансферной работе экс-участника ВХЛ — в материале корреспондента Vesti.kz.

«Сарыарка» в новом сезоне будет претендентом на победу в чемпионате Казахстана. Против «Барыса» на лед могут выйти бывшие нападающие Талгат Жайлауов с Михаилом Рахмановым. Еще одной ключевой фигурой команды является защитник сборной Латвии Эдгарс Сиксна, который в карагандинском клубе не первый сезон, а в прошлом розыгрыше ВХЛ был капитаном команды.

Лидером на вратарской позиции должен стать 26-летний голкипер сборной Беларуси Михаил Карнаухов, также имеющий опыт игр в КХЛ. Начнет в Караганде сезон 33-летний защитник Артемий Лакиза, выступавший несколько лет в системе столичного клуба и за сборные Казахстана разных созывов.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

В атаке есть легионеры из Дании и США. 25-летний Мадс Эллер прошел игровое воспитание в Швеции и США, но последние четыре сезона отыграл в родном чемпионате. В среднем набирал около 20 очков, играя на позиции центрального нападающего.

26-летний Хенрик Самуэлссон много лет провел в американских лигах и даже успел получить паспорт США. В НХЛ он провел три встречи за «Аризона Койотс», но очков не набрал. Выступал швед в Великобритании, но особой результативностью не отметился. Играет в центре атаки или справа.

Кто же победит? Карагандинский клуб позиционирует себя как потенциального участника КХЛ. Интересный состав, амбиции и умение побеждать присутствуют, но хватит ли этого против обновленного «Барыса»? Игры контрольные, но можно ожидать боевой настрой соперников.

Тот же «Торпедо» просто так не отпустил, победив по буллитам. Можно ожидать, что будет борьба. Именно она нужна столичной команде из-за дефицита матчей в период подготовки. А «Сарыарка» попробует обыграть Юрия Михайлиса.

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Добавим, что первая встреча «Барыса» с «Сарыаркой» пройдет сегодня, 27 августа, и начнется в 19:00 по столичному времени. Повторное противостояние запланировано на 29-е число. В КХЛ «Барыс» начнет выступление 3 сентября в Риге, где соперником станет местное «Динамо».