«Барыс» сообщил об изменении времени начала первого матча в новом сезоне КХЛ

Перенесено время начала двух матчей «Барыса» против рижского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Игра в столице Латвии, которая станет для команд первой в сезоне, пройдет 3 сентября и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Начало сдвинуто на 2,5 часа.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Матч «Барыс» — «Динамо», который пройдет 18 сентября, стартует в 17:00. Начало сдвинуто на 2,5 часа.

Календарь всех матчей «Барыса» в новом сезоне КХЛ.

В новом сезоне КХЛ сыграют 23 клуба. Регулярный чемпионат стартует 2 сентября и продлится до 27 февраля, количество игровых дней — 142.