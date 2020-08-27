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13:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сообщил об изменении времени начала первого матча в новом сезоне КХЛ

Перенесено время и еще одной игры.
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Перенесено время начала двух матчей «Барыса» против рижского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Игра в столице Латвии, которая станет для команд первой в сезоне, пройдет 3 сентября и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Начало сдвинуто на 2,5 часа.

Барыс (Нур-Султан)

Матч «Барыс» — «Динамо», который пройдет 18 сентября, стартует в 17:00. Начало сдвинуто на 2,5 часа.

Календарь всех матчей «Барыса» в новом сезоне КХЛ.

В новом сезоне КХЛ сыграют 23 клуба. Регулярный чемпионат стартует 2 сентября и продлится до 27 февраля, количество игровых дней — 142.

Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), еще восемь-десять матчей — с командами своего дивизиона и шесть-восемь — с клубами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.

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