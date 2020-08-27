«Барыс» сообщил об изменении времени начала первого матча в новом сезоне КХЛ

Перенесено время начала двух матчей «Барыса» против рижского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает официальный сайт казахстанского клуба.
Игра в столице Латвии, которая станет для команд первой в сезоне, пройдет 3 сентября и начнется в 20:00 по времени
Матч «Барыс» — «Динамо», который пройдет 18 сентября, стартует в 17:00. Начало сдвинуто на 2,5 часа.
Календарь всех матчей «Барыса» в новом сезоне КХЛ.
В новом сезоне КХЛ сыграют 23 клуба. Регулярный чемпионат стартует 2 сентября и продлится до 27 февраля, количество игровых дней — 142.
Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), еще