Увеличение числа участников Кубка мэра Москвы по хоккею будет рассмотрено в 2021 году
ТАСС, 27 августа. Федерация хоккея Москвы (ФХМ) рассмотрит возможность увеличения количества участников Кубка мэра Москвы в 2021 году. Об этом
ТАСС, 27 августа. Федерация хоккея Москвы (ФХМ) рассмотрит возможность увеличения количества участников Кубка мэра Москвы в 2021 году. Об этом
До 2011 года в Кубке мэра с ЦСКА, «Динамо» и «Спартаком» поочередно играли «Крылья Советов» и «Атлант». С 2012 года Кубок мэра разыгрывается между тремя столичными командами и подмосковным «Витязем». С 2018 года омский «Авангард» проводит домашние матчи в Балашихе, в предстоящем сезоне китайский «Куньлунь» будет принимать соперников в Мытищах.
«Новость о переезде “Куньлуня” была объявлена значительно позже утверждения списка участников нашего турнира. Рассмотрим возможное расширения турнира в следующем году», — сказал Замятин.
Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом является «Динамо», побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем — «Спартак» (2009, 2015).