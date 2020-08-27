Увеличение числа участников Кубка мэра Москвы по хоккею будет рассмотрено в 2021 году

До 2011 года в Кубке мэра с ЦСКА, «Динамо» и «Спартаком» поочередно играли «Крылья Советов» и «Атлант». С 2012 года Кубок мэра разыгрывается между тремя столичными командами и подмосковным «Витязем». С 2018 года омский «Авангард» проводит домашние матчи в Балашихе, в предстоящем сезоне китайский «Куньлунь» будет принимать соперников в Мытищах.