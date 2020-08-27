Первый матч «Барыса» в новом сезоне КХЛ пройдет со зрителями

Первым соперником «Динамо» в новом сезоне станет казахстанский «Барыс». Игра пройдет 3 сентября и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

На матчи «Динамо» не будут допущены люди, которые были на самоизоляции и домашнем карантине и имеющие признаки инфекционных респираторных заболеваний. Болельщикам рекомендуется соблюдать на арене дистанцию в два метра, гигиенические требования и носить маски.