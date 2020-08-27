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14:42 (мск), источник: Vesti.kz

Первый матч «Барыса» в новом сезоне КХЛ пройдет со зрителями

Власти Латвии разрешили присутствие не более 1000 зрителей на домашних матчах рижского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сентябре, сообщает официальный сайт клуба.

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Первым соперником «Динамо» в новом сезоне станет казахстанский «Барыс». Игра пройдет 3 сентября и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Барыс (Нур-Султан)

На матчи «Динамо» не будут допущены люди, которые были на самоизоляции и домашнем карантине и имеющие признаки инфекционных респираторных заболеваний. Болельщикам рекомендуется соблюдать на арене дистанцию в два метра, гигиенические требования и носить маски.

На данный момент открыта продажа билетов на два первых матчах — против «Барыса» и финского «Йокерита», который пройдет 5 сентябре. Всего в сентябре «Динамо» проведет семь игр на своем льду.

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