Первый матч «Барыса» в новом сезоне КХЛ пройдет со зрителями
Власти Латвии разрешили присутствие не более 1000 зрителей на домашних матчах рижского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сентябре, сообщает официальный сайт клуба.
Власти Латвии разрешили присутствие не более 1000 зрителей на домашних матчах рижского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сентябре, сообщает официальный сайт клуба.
Первым соперником «Динамо» в новом сезоне станет казахстанский «Барыс». Игра пройдет 3 сентября и начнется в 20:00 по времени
На матчи «Динамо» не будут допущены люди, которые были на самоизоляции и домашнем карантине и имеющие признаки инфекционных респираторных заболеваний. Болельщикам рекомендуется соблюдать на арене дистанцию в два метра, гигиенические требования и носить маски.
На данный момент открыта продажа билетов на два первых матчах — против «Барыса» и финского «Йокерита», который пройдет 5 сентябре. Всего в сентябре «Динамо» проведет семь игр на своем льду.