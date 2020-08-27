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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» не включил Карлссона, Ортио и Фрэттина в состав на первый матч с «Сарыаркой»

Игра пройдет в Нур-Султане.
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Столичный «Барыс» объявил состав на товарищеский матч с карагандинской «Сарыаркой».

Обновление: «Барыс» забросил восемь шайб и разгромил «Сарыарку».

Игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь.

В состав «Барыса» не попали два вратаря — голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон и финн Йони Ортио, а также канадский форвард Мэтт Фрэттин. Основным вратарем будет 20-летний Денис Каратаев, выступавший за «Номад» и «Снежных Барсов».

Барыс (Нур-Султан)

Состав «Барыса»:
вратари: основной — Каратаев, запасной — Кудрявцев;
первое звено: Лилья — Виделль — Старченко, Диц (капитан) — Орехов;
второе: Михайлис — Волк — Шестаков, Маклюков — Шалапов;
третье: Акользин — Сагадеев — Шевченко, Метальников — Сведберг;
четвертое: Асетов — Гурков — Петухов, Гайтамиров — Полохов;
игрок без звена: Панюков.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Сарыарка».

29 августа «Барыс» и «Сарыарка» проведут второй матч в столице. Он начнется в 17:00.

Предыдущие две товарищеские игры «Барыс» провел с усть-каменогорским «Торпедо». Первую встречу команда Михайлиса проиграла со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш — 6:4.

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