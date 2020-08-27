«Барыс» не включил Карлссона, Ортио и Фрэттина в состав на первый матч с «Сарыаркой»

Столичный «Барыс» объявил состав на товарищеский матч с карагандинской «Сарыаркой».
Обновление: «Барыс» забросил восемь шайб и разгромил «Сарыарку».
Игра начнется в 19:00 по времени
В состав «Барыса» не попали два вратаря — голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон и финн Йони Ортио, а также канадский форвард Мэтт Фрэттин. Основным вратарем будет 20-летний Денис Каратаев, выступавший за «Номад» и «Снежных Барсов».
Состав «Барыса»:
вратари: основной — Каратаев, запасной — Кудрявцев;
первое звено: Лилья — Виделль — Старченко, Диц (капитан) — Орехов;
второе: Михайлис — Волк — Шестаков, Маклюков — Шалапов;
третье: Акользин — Сагадеев — Шевченко, Метальников — Сведберг;
четвертое: Асетов — Гурков — Петухов, Гайтамиров — Полохов;
игрок без звена: Панюков.
Прямая трансляция матча «Барыс» — «Сарыарка».
29 августа «Барыс» и «Сарыарка» проведут второй матч в столице. Он начнется в 17:00.
Предыдущие две товарищеские игры «Барыс» провел с