«Барыс» не включил Карлссона, Ортио и Фрэттина в состав на первый матч с «Сарыаркой»

Столичный «Барыс» объявил состав на товарищеский матч с карагандинской «Сарыаркой».

Обновление: «Барыс» забросил восемь шайб и разгромил «Сарыарку».

Игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь.

В состав «Барыса» не попали два вратаря — голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон и финн Йони Ортио, а также канадский форвард Мэтт Фрэттин. Основным вратарем будет 20-летний Денис Каратаев, выступавший за «Номад» и «Снежных Барсов».

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Состав «Барыса»:

вратари: основной — Каратаев, запасной — Кудрявцев;

первое звено: Лилья — Виделль — Старченко, Диц (капитан) — Орехов;

второе: Михайлис — Волк — Шестаков, Маклюков — Шалапов;

третье: Акользин — Сагадеев — Шевченко, Метальников — Сведберг;

четвертое: Асетов — Гурков — Петухов, Гайтамиров — Полохов;

игрок без звена: Панюков.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Сарыарка».

29 августа «Барыс» и «Сарыарка» проведут второй матч в столице. Он начнется в 17:00.