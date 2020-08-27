«Витязь» обыграл ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). В составе «Витязя» шайбы забросили Захар Бардаков (20-я минута), Якуб Ержабек (24) и Данила Моисеев (24), у проигравших отличились Андрей Локтионов (13) и Максим Шалунов (46).