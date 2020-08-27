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18:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Витязь» обыграл ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы

Хоккеисты подмосковного «Витязя» одержали победу над московским ЦСКА в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). В составе «Витязя» шайбы забросили Захар Бардаков (20-я минута), Якуб Ержабек (24) и Данила Моисеев (24), у проигравших отличились Андрей Локтионов (13) и Максим Шалунов (46).

В пятницу ЦСКА сыграет с московским «Динамо», «Витязь» — со «Спартаком».

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