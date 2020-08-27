Казанский «Ак Барс» расторг контракт с Кириллом Ворониным
Казанский «Ак Барс» расторг контракт с хоккеистом Кириллом Ворониным, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.
Казанский «Ак Барс» расторг контракт с хоккеистом Кириллом Ворониным, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.
Как отмечается, договор с 26-летним форвардом разорван по обоюдному соглашению сторон. Воронин стал хоккеистом «Ак Барса» в мае, подписав контракт сроком на один сезон. Ранее он выступал в КХЛ за владивостокский «Адмирал» и загребский «Медвешчак».
«Кирилл Воронин — одаренный парень, мы рассчитывали, что он будет полезен на дистанции, увеличит глубину состава и станет крепким игроком ротации. Но после домашнего турнира мы вместе с тренерским штабом пришли к мнению, что молодежь из нашей системы способна занять его позицию», — прокомментировал уход Воронина генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.
«И мы, и сам Кирилл понимаем, что он способен быть игроком основы в другом клубе, что ему нужна стабильная игровая практика, поэтому и расторгли контракт по соглашению сторон. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — добавил Якубов.