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19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казанский «Ак Барс» расторг контракт с Кириллом Ворониным

Казанский «Ак Барс» расторг контракт с хоккеистом Кириллом Ворониным, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, договор с 26-летним форвардом разорван по обоюдному соглашению сторон. Воронин стал хоккеистом «Ак Барса» в мае, подписав контракт сроком на один сезон. Ранее он выступал в КХЛ за владивостокский «Адмирал» и загребский «Медвешчак».

«Кирилл Воронин — одаренный парень, мы рассчитывали, что он будет полезен на дистанции, увеличит глубину состава и станет крепким игроком ротации. Но после домашнего турнира мы вместе с тренерским штабом пришли к мнению, что молодежь из нашей системы способна занять его позицию», — прокомментировал уход Воронина генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

«И мы, и сам Кирилл понимаем, что он способен быть игроком основы в другом клубе, что ему нужна стабильная игровая практика, поэтому и расторгли контракт по соглашению сторон. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — добавил Якубов.

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