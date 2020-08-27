Казанский «Ак Барс» расторг контракт с Кириллом Ворониным

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, договор с 26-летним форвардом разорван по обоюдному соглашению сторон. Воронин стал хоккеистом «Ак Барса» в мае, подписав контракт сроком на один сезон. Ранее он выступал в КХЛ за владивостокский «Адмирал» и загребский «Медвешчак».

«Кирилл Воронин — одаренный парень, мы рассчитывали, что он будет полезен на дистанции, увеличит глубину состава и станет крепким игроком ротации. Но после домашнего турнира мы вместе с тренерским штабом пришли к мнению, что молодежь из нашей системы способна занять его позицию», — прокомментировал уход Воронина генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.