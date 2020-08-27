ЦСКА: Нестеров отклонил наши предложения, сейчас подписать его не можем

«С Нестеровым велись переговоры, ему было сделано несколько предложений. Сначала одно, потом он собрался ехать в НХЛ, потом передумал, и мы еще раз предложение сделали. Есть ли смысл оставлять заинтересованность в Нестерове? Гипотетическая заинтересованность есть, но мы понимаем, что он решил не сотрудничать с ЦСКА, хотя логического объяснения не вижу этому. Сейчас у нас под потолком места не осталось, нет возможности подписать Нестерова с точки зрения потолка», — сказал Гарифуллин журналистам.