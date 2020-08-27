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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА: Нестеров отклонил наши предложения, сейчас подписать его не можем

Олимпийский чемпион Никита Нестеров отклонил контрактные предложения хоккейного клуба ЦСКА, теперь места под потолком зарплат для него нет, заявил спортивный директор армейцев Алмаз Гарифуллин.

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Источник: Спорт РИА Новости

«С Нестеровым велись переговоры, ему было сделано несколько предложений. Сначала одно, потом он собрался ехать в НХЛ, потом передумал, и мы еще раз предложение сделали. Есть ли смысл оставлять заинтересованность в Нестерове? Гипотетическая заинтересованность есть, но мы понимаем, что он решил не сотрудничать с ЦСКА, хотя логического объяснения не вижу этому. Сейчас у нас под потолком места не осталось, нет возможности подписать Нестерова с точки зрения потолка», — сказал Гарифуллин журналистам.

ЦСКА в четверг со счетом 2:3 уступил «Витязю» в первом матче на Кубке мэра Москвы. Отыгравший последние три сезона в ЦСКА Нестеров не подписал новый контракт с клубом, армейцы сохраняют права на игрока в КХЛ.

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