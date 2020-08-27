«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
Хоккеисты московского «Спартака» нанесли поражение столичному «Динамо» в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.
Хоккеисты московского «Спартака» нанесли поражение столичному «Динамо» в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0). В составе «Спартака» дубль сделал Мартин Бакош (41-я и 50-я минуты), еще по одной шайбе забросили Сергей Широков (44) и Лукаш Радил (60). У «Динамо» отличился Вадим Шипачев (39).
«Спартак» в своем втором матче 28 августа сыграет с подмосковным «Витязем», а «Динамо» — с московским ЦСКА.