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22:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы

Хоккеисты московского «Спартака» нанесли поражение столичному «Динамо» в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0). В составе «Спартака» дубль сделал Мартин Бакош (41-я и 50-я минуты), еще по одной шайбе забросили Сергей Широков (44) и Лукаш Радил (60). У «Динамо» отличился Вадим Шипачев (39).

«Спартак» в своем втором матче 28 августа сыграет с подмосковным «Витязем», а «Динамо» — с московским ЦСКА.

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