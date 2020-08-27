«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0). В составе «Спартака» дубль сделал Мартин Бакош (41-я и 50-я минуты), еще по одной шайбе забросили Сергей Широков (44) и Лукаш Радил (60). У «Динамо» отличился Вадим Шипачев (39).