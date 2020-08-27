«Спартак» не рассматривает возможность подписания контракта с Войновым
«Спартак» не рассматривает вариант подписания контракта с защитником Вячеславом Войновым, сообщили в
«Спартак» не рассматривает вариант подписания контракта с защитником Вячеславом Войновым, сообщили в
Сезон КХЛ начинается 2 сентября. У олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Войнова нет контракта ни с одним клубом.
«Кто вам сказал, что тема Войнова в “Спартаке”
«Вопроса по Войнову на повестке дня у нас нет», — отметили в