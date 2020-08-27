«Спартак» не рассматривает возможность подписания контракта с Войновым

Источник: Спорт РИА Новости

Сезон КХЛ начинается 2 сентября. У олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Войнова нет контракта ни с одним клубом.

«Кто вам сказал, что тема Войнова в “Спартаке” когда-то была открыта? Просто смеяться хочется, когда такое слышишь», — сказал журналистам главный тренер команды Олег Знарок.