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22:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» не рассматривает возможность подписания контракта с Войновым

«Спартак» не рассматривает вариант подписания контракта с защитником Вячеславом Войновым, сообщили в пресс-службе московского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сезон КХЛ начинается 2 сентября. У олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Войнова нет контракта ни с одним клубом.

«Кто вам сказал, что тема Войнова в “Спартаке” когда-то была открыта? Просто смеяться хочется, когда такое слышишь», — сказал журналистам главный тренер команды Олег Знарок.

«Вопроса по Войнову на повестке дня у нас нет», — отметили в пресс-службе «Спартака».

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