Хоккеисты «Спартака» уступили «Витязю» в матче Кубка мэра Москвы
Хоккеисты московского «Спартака» в овертайме уступили подольскому «Витязю» в матче предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы.
Хоккеисты московского «Спартака» в овертайме уступили подольскому «Витязю» в матче предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы.
Встреча, прошедшая в пятницу на арене в «Парке Легенд», завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу подмосковной команды. Победную шайбу на 61-й минуте забросил Игорь Головков, а в основное время у «Витязя» дубль оформил Джастин Дэнфорт (20-я и 42-я минуты). У «красно-белых» отличились Анатолий Никонцев (28) и Йори Лехтеря (46).
«Витязь» одержал вторую победу на турнире, «Спартак» потерпел первое поражение в рамках соревнований. В субботу в последнем туре Кубка мэра «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Витязь» — с московским «Динамо».