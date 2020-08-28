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18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Спартака» уступили «Витязю» в матче Кубка мэра Москвы

Хоккеисты московского «Спартака» в овертайме уступили подольскому «Витязю» в матче предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу на арене в «Парке Легенд», завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу подмосковной команды. Победную шайбу на 61-й минуте забросил Игорь Головков, а в основное время у «Витязя» дубль оформил Джастин Дэнфорт (20-я и 42-я минуты). У «красно-белых» отличились Анатолий Никонцев (28) и Йори Лехтеря (46).

«Витязь» одержал вторую победу на турнире, «Спартак» потерпел первое поражение в рамках соревнований. В субботу в последнем туре Кубка мэра «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Витязь» — с московским «Динамо».

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