Хоккеисты «Спартака» уступили «Витязю» в матче Кубка мэра Москвы

Встреча, прошедшая в пятницу на арене в «Парке Легенд», завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу подмосковной команды. Победную шайбу на 61-й минуте забросил Игорь Головков, а в основное время у «Витязя» дубль оформил Джастин Дэнфорт (20-я и 42-я минуты). У «красно-белых» отличились Анатолий Никонцев (28) и Йори Лехтеря (46).