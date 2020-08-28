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18:35 (мск), источник: ТАСС

Глава Приморья: «Адмирал» намерен вернуться в КХЛ в сезоне-2021/22

ТАСС, 28 августа. Владивостокский «Адмирал» намерен вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в сезоне-2021/22. Об этом в своем Instagram заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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Источник: Reuters

«Только что прошла встреча с советом директоров КХЛ, Геннадием Тимченко, также мы переговорили ранее с Вячеславом Фетисовым по возможности “Адмирала” играть уже в сезоне-2021/22. Мы нашли поддержку в КХЛ, переговорили со спонсорами для того, чтобы начать сезон в КХЛ полной обновленной командой. У нас есть время подготовиться, подобрать тренера, сделать так, чтобы команда радовала болельщиков и давала надежду молодым хоккеистам», — сказал Кожемяко.

1 апреля стало известно, что «Адмирал» не сыграет в сезоне-2020/21 КХЛ. Средства, которые были предусмотрены на финансирование профессиональных клубов Приморского края, были перенаправлены в резервный фонд региона на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

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