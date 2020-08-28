Американский хоккеист Бреннан Менелл подписал контракт с минским «Динамо»

Американский защитник с 2012 по 2014 год играл в юношеских играх США. Затем перешел в «Ванкувер Джайнтс», в составе которого провел два сезона в WHL. После чего стал игроком «Летбридж Харрикейнз» из этой же лиги. И там впечатлил результативностью: 70 матчей и 71 (12+59) очко в регулярном сезоне 2016/17. Плюс 12 игр и 17 (5+12) баллов в плей-офф.