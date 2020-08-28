Американский хоккеист Бреннан Менелл подписал контракт с минским «Динамо»
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский хоккеист Бреннан Менелл подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение с «зубрами» рассчитано на один год, сообщили БЕЛТА в
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский хоккеист Бреннан Менелл подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение с «зубрами» рассчитано на один год, сообщили БЕЛТА в
Американский защитник с 2012 по 2014 год играл в юношеских играх США. Затем перешел в «Ванкувер Джайнтс», в составе которого провел два сезона в WHL. После чего стал игроком «Летбридж Харрикейнз» из этой же лиги. И там впечатлил результативностью: 70 матчей и 71 (12+59) очко в регулярном сезоне 2016/17. Плюс 12 игр и 17 (5+12) баллов в
После такого успешного сезона он попал в тренировочный лагерь клуба НХЛ «Миннесота», предложившего ему контракт новичка. Следующие два сезона Бреннан Менелл провел в
В сезоне 2019/20 защитник дебютировал в НХЛ, сыграв 5 матчей за «Миннесоту», а большую часть сезона провел в «Айове»: 57 игр, 47 (5+42) очков, один из лучших результатов среди игроков его амплуа.