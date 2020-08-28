Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.08
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
27.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
17
Хоккей. НХЛ
27.08
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
46
Хоккей. НХЛ
29.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
30.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.08
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
22:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы

Хоккеисты московского ЦСКА в серии буллитов победили столичное «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе ЦСКА дубль сделал Антон Слепышев (1-я и 23-я минуты), еще одну шайбу забросил Андрей Локтионов (24). У «Динамо» отличились Даниил Тарасов (5), Юусо Хиетанен (7) и Тему Пулккинен (8). Решающий буллит реализовал Николай Голдобин.

ЦСКА в последнем матче турнира 29 августа сыграет с московским «Спартаком», а «Динамо» — с подмосковным «Витязем».

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Кого Черчесов поставит в ворота сборной?
Арбитр не прошел проверку на полиграфе после матча «Спартака»
СМИ: «Аталанта» подпишет с россиянином контракт на пять лет
Россиянин вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов
Скелетонистка-красавица из Сибири растопит любой лед (фото)
РФС отменил красную карточку игроку «Динамо» в матче с «Зенитом»
ЦСКА объявил о переходе футболиста «Херенвена»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь