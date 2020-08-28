ЦСКА обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
Хоккеисты московского ЦСКА в серии буллитов победили столичное «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы.
Хоккеисты московского ЦСКА в серии буллитов победили столичное «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы.
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе ЦСКА дубль сделал Антон Слепышев (1-я и 23-я минуты), еще одну шайбу забросил Андрей Локтионов (24). У «Динамо» отличились Даниил Тарасов (5), Юусо Хиетанен (7) и Тему Пулккинен (8). Решающий буллит реализовал Николай Голдобин.
ЦСКА в последнем матче турнира 29 августа сыграет с московским «Спартаком», а «Динамо» — с подмосковным «Витязем».