«Авангард» победил СКА и выиграл предсезонный турнир в Санкт-Петербурге

Игра, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу «Авангарда». Шайбы в составе победителей забросили Корбэн Найт (3-я минута), Кирилл Семенов (42) и Павел Дедунов (47). У СКА отличился Василий Токранов (37).