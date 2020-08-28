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28 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» победил СКА и выиграл предсезонный турнир в Санкт-Петербурге

Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение петербургскому СКА в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу «Авангарда». Шайбы в составе победителей забросили Корбэн Найт (3-я минута), Кирилл Семенов (42) и Павел Дедунов (47). У СКА отличился Василий Токранов (37).

Омичи стали победителями турнира, выиграв все свои матчи.

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