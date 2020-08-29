Хоккеистам СКА вручили серебряные медали чемпионата России

Церемония прошла в спортивном комплексе СКА «Хоккейный город». Ее провел президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. В ходе церемонии новичкам СКА были вручены игровые свитера. Мероприятие проходило без зрителей.
Прошлый сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона и призеров турнира. ФХР распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. Чемпионом страны был признан московский ЦСКА, серебряные медали получили казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, «Динамо» стало обладателем бронзовых наград.
Перед началом церемонии вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов зачитал письмо главы города Александра Беглова. «Хоккейный СКА — один из символов Петербурга, мы гордимся победами наших спортсменов на самых престижных мировых и российских турнирах. Во многом благодаря их мастерству, бойцовским качествам и стремлению к совершенству хоккей стал одним из самых популярных видов спорта в Северной столице: клюшки и шайбы сегодня привлекают все больше молодых петербуржцев, с наших хоккеистов берут пример мальчики, которые мечтают о ледовой арене. Уверен, СКА в новом сезоне продолжит славные традиции петербургского хоккея», — зачитал письмо Кириллов.
«В Петербурге уделяется большое внимание развитию хоккея, и руководство СКА является лидером в этом направлении. Хоккеисты команды являются кандидатами в сборные и выступают на высоком уровне», — сказал Третьяк, поблагодарив клуб за развитие хоккея в стране.
СКА является чемпионом России сезона-2016/17. В активе клуба две победы в Кубке Гагарина (2015, 2017). В 2015 году медали чемпионата России вручались по итогам регулярного чемпионата, СКА тогда стал серебряным призером.