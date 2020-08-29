Хоккеистам СКА вручили серебряные медали чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Церемония прошла в спортивном комплексе СКА «Хоккейный город». Ее провел президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. В ходе церемонии новичкам СКА были вручены игровые свитера. Мероприятие проходило без зрителей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f7087cd64a8be65099d" data-vnd="5f7087cd64a8be65099d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f7087cd64a8be65099d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Прошлый сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона и призеров турнира. ФХР распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. Чемпионом страны был признан московский ЦСКА, серебряные медали получили казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, «Динамо» стало обладателем бронзовых наград.

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

Перед началом церемонии вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов зачитал письмо главы города Александра Беглова. «Хоккейный СКА — один из символов Петербурга, мы гордимся победами наших спортсменов на самых престижных мировых и российских турнирах. Во многом благодаря их мастерству, бойцовским качествам и стремлению к совершенству хоккей стал одним из самых популярных видов спорта в Северной столице: клюшки и шайбы сегодня привлекают все больше молодых петербуржцев, с наших хоккеистов берут пример мальчики, которые мечтают о ледовой арене. Уверен, СКА в новом сезоне продолжит славные традиции петербургского хоккея», — зачитал письмо Кириллов.

«В Петербурге уделяется большое внимание развитию хоккея, и руководство СКА является лидером в этом направлении. Хоккеисты команды являются кандидатами в сборные и выступают на высоком уровне», — сказал Третьяк, поблагодарив клуб за развитие хоккея в стране.