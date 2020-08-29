Расклады на сезон КХЛ. На Востоке «Магнитка» будет в топ-3, «Торпедо» не выйдет в плей-офф
«Барыс» не выиграет дивизион, а «Сибирь», «Автомобилист» и «Салават» повторят прошлогодний результат.
«Барыс» не выиграет дивизион, а «Сибирь», «Автомобилист» и «Салават» повторят прошлогодний результат.
До старта нового сезона КХЛ остаётся всего лишь пять дней. Это значит, что сейчас самое время прикинуть расклад на будущую регулярку. В этот раз сделать это будет особенно тяжело: многие команды обновились до неузнаваемости, введение жёсткого потолка зарплат существенно повлияло на общий расклад сил и подровняло команды, а скомканная
12. «Куньлунь»
С чем идут в сезон: в коронавирусное межсезонье «Куньлунь» окончательно растерял свою идентичность. Теперь это не китайская команда, где пытаются растить кадры для ОИ-2022 и натужно завлекать жителей Шанхая и Пекина на чуждую им шайбу, а странный клуб из Мытищ с неопытным тренером у руля и ростером, составленным из сбитых лётчиков. Впрочем,
Прогноз: думаю, что у «Куньлуня» будут удачные отрезки в регулярке, но команда, которая никому не нужна, не может выступать стабильно и
11. «Амур»
С чем идут в сезон: с неплохой селекцией, но без главного тренера. Очевидно, Павла Торгаева, бывшего помощника Александра Гулявцева, утвердят в роли наставника «Амура» в ближайшие дни, но у этого специалиста нет никакого опыта самостоятельной работы, и с
Прогноз: но всё упирается в фигуру главного тренера. «Амур», вне всяких сомнений, будет биться и кусаться в новом чемпионате, но этого, как всегда, может оказаться недостаточно для выхода в
10. «Нефтехимик»
С чем идут в сезон: нижнекамцам пришлось серьёзно обновить состав в межсезонье, и сейчас «Нефтехимик» представляет собой довольно странный сплав списанных, но опытных игроков (Костицын-старший, Кучерявенко, Галузин, Логинов), загадочных легионеров и молодёжи, разной степени таланта.
Прогноз: велик соблазн отправить такую компанию на последнее место Востока, но я не буду повторять прошлогодних ошибок.
9. «Торпедо»
С чем идут в сезон: с любопытной менеджерской командой, непонятными взаимоотношениями между руководителями, Дэвидом Немировски и достаточно проблемным составом. У «Торпедо» есть интересные легионеры, но,
Прогноз: думаю, «Торпедо», как и раньше при Немировски, будет много забивать и много пропускать, возможно, выдаст хороший отрезок на старте турнира, но в результате регулярки останется без
8. «Барыс»
С чем идут в сезон: с надеждой, что изменения в клубе не откинут «Барыс» на несколько лет назад в развитии. А предпосылки к этому есть, и серьёзные. Из столицы Казахстана ушёл Андрей Скабелка, при котором «Барыс» вошёл в пул действительных
Прогноз: это будет крепкая, кусачая команда, играющая в атакующий хоккей — таким «Барыс» мы и привыкли видеть в КХЛ. Однако невозможно предсказать, как покажет себя на посту главного тренера Юрий Михайлис. Думаю, что
7. «Трактор»
С чем идут в сезон: с оптимизмом и грандиозными планами. Точно так же «Трактор» заходил и в прошлый сезон, но мы помним, что тогда всё закончилось провалом. Однако сейчас у челябинцев есть больше надежд, что ожидание не разойдётся с реальностью.
Прогноз: челябинцы точно будут в
6. «Салават Юлаев»
С чем идут в сезон: с новым тренером, с новым лидером и старыми задачами. «Салават» был не слишком активен в межсезонье на трансферном рынке, и в результате уфимцы, на мой взгляд, стали слабее, чем в прошлом чемпионате. Это не касается атаки, где Маркус Гранлунд не даст потеряться первой тройке «Салавата» после ухода Умарка, а в остальных звеньях соблюдён хороший баланс и ещё есть много талантливой молодёжи. Но большие вопросы вызывает защита, где много опытных, но уже возрастных и маломобильных дефов, а стабильно поддерживать партнёров в нападении способен только Филип Ларсен. Что касается вратарской бригады, то слепая вера в Юху Метсолу тоже может подвести уфимцев. Финн, которого обожают в Башкирии, уже в прошлом сезоне не всегда выглядел непробиваемой стеной, а достойного бэкапа для Метсолы в нынешнее межсезонье искать не стали, доверившись Владиславу Сухачёву.
Прогноз: по большому счёту, «Салават» изменился не сильно, несмотря на рокировку на тренерском мостике. Думаю, что больших различий в игре команды при Цулыгине и Лямсе в Уфе не заметят. Поэтому спрогнозирую «юлаевцам» тот же результат, что у них и был в последние два года — шестое место в регулярке.
5. «Сибирь»
С чем идут в сезон: с большой надеждой, что стабильность межсезонья позволит сделать новосибирцам поступательное движение вперёд в новом чемпионате. Действительно, «Сибирь» провела лето непривычно спокойно: ещё в конце прошлого турнира продлила контракты с ключевыми лидерами, а уже после завершения чемпионата переподписала договоры почти со всеми важными людьми. Плюс, «снежинки» сделали несколько удачных приобретений на трансферном рынке (О’Делл, Хохлов), да и Николай Заварухин, очередной талантливый тренер, открытый в Новосибирске, никуда не делся.
Прогноз: «Сибири» вполне по силам попасть в топ-5 команд Востока по итогам регулярки, а вот для лучшего результата новосибирцам, скорее всего, придётся
4. «Автомобилист»
С чем идут в сезон: с североамериканским специалистом Биллом Питерсом, а также весьма звёздным по именам составом. Уже привычно у «Автомобилиста» сияет атака (даже после ухода Доуса), где креативную глубину должны обеспечить новички Бочаров и Макеев, а также появились интересные фамилии в вечно отстававшей обороне. Арзамасцев, Геноуэй, плюс сохранённые в клубе Трямкин и Василевский — это топ-4 уральцев. Далеко не самый надёжный при защите своих ворот, зато способный серьёзно помочь в нападении. При этом нельзя не отметить, что хороших домоседов и настоящих помощников для Коваржа в «Автомобилисте»
Прогноз: многое будет зависеть от работы Питерса, но даже за счёт состава «Автомобилист» способен претендовать на топ-4 Востока. Нюансы же игры уральцев будут видны уже по ходу чемпионата.
3. «Металлург»
С чем идут в сезон: с обновлённой и облегчённой в финансовом плане командой и задачей выйти из затянувшегося кризиса.
Фишка уральцев — большое количество игроков в оптимальном возрасте и хороший баланс состава.
Прогноз: условия, когда у клуба сильный ростер — оптимальные для Ильи Воробьёва. Здесь он может дать результат, к тому же сейчас Илья Петрович сам проводит всю подготовку и сам участвует в селекции. Нынешний «Металлург» — это полностью его команда, так что магнитогорцам можно ждать долгожданного результата. Бороться с «Ак Барсом» за первое место в дивизионе «Магнитке» будет тяжеловато, зато попасть в топ-3 Востока ей вполне по силам.
2. «Авангард»
С чем идут в сезон: с желанием доказать, что прошлый сезон был нелепой случайностью и досадным недоразумением. В «Авангарде» произошли масштабные изменения на многих фронтах, а предсезонные матчи показали, что у «ястребов» образовалась очень симпатичная, мобильная и креативная команда, которая вновь готова наводить шорох на Востоке.
Прогноз: сейчас кажется, что у «Авангарда» будут определённые проблемы с обороной и вратарями, но, на мой взгляд, это не помешает «ястребам» выиграть свой дивизион. Кстати, этого результата омичи не добивались уже три сезона.
1. «Ак Барс»
С чем идут в сезон: с колоссальной уверенностью в собственных силах. И без того мощный «Ак Барс» в межсезонье стал ещё разнообразнее и опаснее, благодаря приходу в клуб Да Косты, Доуса, Хованова и прогрессу молодых хоккеистов. Это будет настоящая машина.
Прогноз: к тому же, максималист Квартальнов не устанет давить на педаль газа, так что корону Востока по итогам регулярки «Ак Барсу» можно отдать уже сейчас. А вот в
Лев Лукин